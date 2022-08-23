Челябинские школьники разработали беспилотный трактор для сельского хозяйства

Мини-трактор на радиоуправлении презентовали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на ежегодной агропромышленной выставке «АГРО-2022». Машину придумали воспитанники и наставники челябинского технопарка «Кванториум». Она способна пропалывать поля, перевозить урожай и работать там, где существует повышенный риск для здоровья и жизни человека.

Машину создали на еманжелинском заводе «Трактор», а систему, позволяющую управлять ею дистанционно с пульта, придумали воспитанники и наставники челябинского технопарка «Кванториум» совместно с инженерами предприятия.

На разработку у Дмитрия Ковелина, Егора Мецлер, Вячеслава Носкова, Арсения Софьина, Даниила Латышева и Михаила Малявкова ушло два года. За это время ребята не только сумели поставить мини-трактор «Уралец» на радиоуправление, но и создали универсальную технологию, способную перевести любое транспортное средство в разряд беспилотных.

«Наша система универсальна, поскольку состоит из отдельных модулей. Одни управляют трактором, другие распознают образы объектов, рядом с которыми он проезжает. Чисто технически мы можем установить все эти элементы на любое наземное, воздушное, подземное или даже космическое транспортное средство, сделав его беспилотным. Правда, придется оснастить их другими пультами и радиоуправляющей аппаратурой, которая сможет работать под водой или в космосе», - рассказал один из кураторов проекта Антон Елохин.

На данный момент испытания экспериментального образца вышли на финишную прямую. Впереди — доработка, поставка на конвейер и выход серии. Сделать технику беспилотной школьники готовы всего за три с половиной часа, потратив на это 50 тысяч рублей. Глава региона поддержал начинание юных инженеров и пообещал помочь в продвижении разработки.