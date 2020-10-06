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Челябинские студенты откликнулись на призыв Ирины Гехт помочь в борьбе с ковидом

Общество
Сегодня, 00:14
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Автор: 
Любовь Юрина

Студенты старших курсов медицинской академии и медицинского колледжа Челябинской области откликнулись на призыв первого вице-губернатора Ирины Гехт об оказании посильной помощи в осложняющихся условиях борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19.

«Сегодня в поликлиники города вышли 347 студентов и 30 ординаров старших курсов Медакадемии, Тридцать из них подставили своё плечо медикам станции скорой помощи, - написала на своей странице в Facebook Ирина Альфредовна. –Завтра уже и студенты медколледжей области готовы встать в ряды медицинских работников».

Ирина Гехт отвечает за соцсферу и хорошо знает о возросшей в разы нагрузке на медработников на госпитальных базах в период пандемии. Поддержка будущими медиками своих старших товарищей станет серьезным подспорьем в нелегкой борьбе с коронавирусом.

Первый вице-губернатор поблагодарила студентов за отзывчивость и неравнодушие: «Ребята, спасибо Вам! Ваша помощь в этот период неоценима. Вы, как и Ваши старшие коллеги, настоящие герои нашего времени».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Ирина Гехт
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