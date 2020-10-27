Челябинские учителя будут получать новую доплату за классное руководство

Челябинские учителя будут получать ежемесячное вознаграждение за классное руководство. Новая стимулирующая выплата составит пять тысяч рублей в месяц.

Такое решение сегодня, 27-го октября, на 13-м заседании приняли депутаты городской думы Челябинска.

«Согласно этому решению начиная с 1 сентября 2020 года педагоги получат данную стимулирующую выплату дополнительно к уже существующим надбавкам за классное руководство», - сообщили в пресс-службе думы.

Также будут увеличены стимулирующие надбавки по итогам работы учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу учебных учреждений южноуральской столицы.