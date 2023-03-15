Челябинские власти и садоводы будут вместе решать насущные проблемы СНТ

Челябинские власти и садоводы достигли договоренности о дальнейшем взаимодействии в решении насущных проблем СНТ.

На состоявшемся сегодня, 15 марта, совещании в администрации города с председателями садоводческих некоммерческих товариществ замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов ответил на вопросы, касающиеся подъездных дорог и остановочных комплексов около садов.

Еще одним важным вопросом повестки стала пожарная безопасность на территориях садоводческих товариществ. Главный государственный инспектор Челябинска по пожарному надзору Андрей Окороков напомнил участникам встречи о необходимости принятия максимальных мер для предотвращения пожаров и гибели людей.

Как отмечают в мэрии, в Челябинске и регионе ведется системная работа по поддержке садоводческих товариществ. Так, представитель Центра поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области Наталья Завьялова рассказала садоводам, что они могут поучаствовать в конкурсе на предоставление грантов главы региона. Это новый опыт в деятельности председателей товариществ по получению финансирования для реализации социально значимых проектов.

Кроме того, садоводы могут претендовать на получение субсидии из муниципального бюджета.