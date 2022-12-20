Челябинские власти не приняли работы по озеленению проспекта Комарова в Тракторозаводском районе, которым занимался индивидуальный предприниматель Моисенко (речь идет об участке между улицами Краснофлотской и Завалишина). Об этом общественникам из «Эко-Стандарта» сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

Как следует из официального ответа КДХ на обращение экоактивистов по ситуации с высадкой зеленых насаждений на проспекте Комарова, в настоящее время работы в рамках контракта подрядчик в полном объеме не выполнил, документ о приемке выполненных работ в единой информационной системе не размещен. Ход озеленения находится на постоянном контроле сотрудников МБУ «Геоцентр» - муниципальное предприятие является заказчиком работ.

Отметим, в соответствии с условиями контракта стоимостью три миллиона 825 тысяч рублей Моисенко должен был высадить на проспекте Комарова деревья и живую изгородь из кустарника в срок до 31 октября текущего года, восстановить газон – после всех высадок, в период с 31 октября до 30 ноября 2022-го. Озеленение Михаил Моисеенко в установленные сроки не закончил – торопясь, индивидуальный предприниматель «украсил» вышеназванную улицу в Тракторозаводском районе некачественным, непригодным материалом. Как заявляли в «Эко-Стандарте», исполнитель контракта просрочил сроки озеленения и высаживал растения в спешке, небрежно (накануне ноябрьских праздничных выходных по случаю Дня народного единства).

Проверяя после праздников результаты озеленения, активисты данного движения выявили ряд нарушений. Так, фактические размеры диаметра земляного кома и высота штамба на деревьях не соответствовали техническому заданию и ГОСТу (более чем на пять сантиметров); фактические размеры земляного кома у спиреи калинолистной составляли 15 на 15 сантиметров (это тоже не соответствовало условиям технического задания); сирень венгерская была высажена с открытой корневой системой, что также является прямым нарушением условий контракта.

Кроме того, нарушая условия техзадания, подрядчик высаживал деревья, не убирая с земляных комов упаковку, – сажал прямо с ней. Общественники уверены, что в результате множества нарушений, допущенных индивидуальным предпринимателем Моисеенко, деревья на проспекте Комарова не приживутся.

Напомним, челябинские власти не оставили те нарушения без внимания и потребовали подрядчика исправить все «косяки». Тогда горе-озеленитель решил произвести замену деревьев (лип) и сделал это под покровом темноты и при температуре минус 17 градусов. Данный факт стал известен экспертам «Эко-Стандарта», которые опять-таки обратились к челябинским властям с просьбой не принимать у ИП Моисеенко проведенные работы, а перед приемкой (после устранения подрядчиком всех замечаний) - привлечь к оценке качества озеленения специалистов.