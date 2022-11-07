Челябинские экоактивисты заявили об очередных нарушениях в городском озеленении

Челябинские общественники из движения «ЭКО-Стандарт» сегодня, седьмого ноября, заявили об очередных нарушениях в городском озеленении, раскритиковав высадку деревьев на проспекте Комарова в Тракторозаводском районе.

Отметим, речь идет о посадках на участке между улицами Краснофлотской и Завалишина, где растения высаживались накануне ноябрьских праздников

По заявлениям экоактивистов, победитель аукциона - ИП Моисеенко - грубо нарушил условия контракта, заключенного с МБУ «Геоцентр» на сумму три миллиона 825 тысяч рублей, высадив некачественный и непригодный материал.

В частности, эксперты «ЭКО-Стандарта» указывают на то, что, вопреки условиям технического задания, растения на проспекте Комарова посадили в землю в упаковке, что размеры земляного кома не такие, как установлено контрактом, что, например, венгерская сирень была высажена с открытой корневой системой, а это, по заявлению активистов, является прямым нарушением условий контракта.

Общественники отметили, что подрядчик уже опаздывал с высадкой, поэтому действовал в спешке, небрежно. В результате множества нарушенных исполнителем нарушений деревья не приживутся, считают эксперты.

Представители «ЭКО-Стандарта» сообщили, что уже сигнализировали о «косяках» подрядной организации властям Челябинска, попросив чиновников не принимать работы по озеленению до тех пор, пока ИП Моисеенко не произведет полную замены высаженных не по правилам растений.

При этом экоактивисты вспомнили начальную цену данного контракта, которая составляла восемь с половиной миллионов рублей. В результате стоимость озеленения упала почти на пять миллионов. По мнению общественников, очевидно, что за такие деньги подрядчик не сможет выполнить условия технического задания, не допустив нарушений.

«Администрация города уже пообещала разобраться в ситуации», - подчеркнул руководитель «ЭКО-Стандарта» Сергей Ефимов.

Напомним, ранее (в конце октября) данная организация заявила о чудовищных нарушениях при высадке деревьев на Комсомольском проспекте Челябинска. Агентство «Урал-пресс-информ» направило запрос в мэрию по этой ситуации и ждет официального комментария.