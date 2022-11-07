07.11.2022
Челябинские экоактивисты заявили об очередных нарушениях в городском озеленении
07.11.2022
За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура
07.11.2022
Тургояк хотят сохранить для потомков с помощью мастер-плана
07.11.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
07.11.2022
«Киборг» с Южного Урала понравился столичному жюри
07.11.2022
Для стран СНГ Россия – надежный и проверенный временем друг
Челябинские экоактивисты заявили об очередных нарушениях в городском озеленении
На этот раз в поле зрения общественников попал проспект Комарова
05.11.2022
В Челябинске на расширенном участке Худякова высаживают сосны-крупномеры
31.10.2022
В Челябинске почти завершены компенсационные высадки этого года
24.10.2022
В Челябинске в течение года высадили почти 20 тысяч деревьев и кустарников
13.10.2022
Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022