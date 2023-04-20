20.04.2023
В Челябинске стартовала Школа этнокультурной журналистики
20.04.2023
В Челябинске прошел фестиваль сотворчества «Ты не один!»
20.04.2023
Каплун оценит «Рабочую песню» южноуральцев
20.04.2023
В челябинской Публичке возобновляются концерты
20.04.2023
В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков
20.04.2023
В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих
Челябинские власти обяжут подрядчика привести тактильную плитку на Энтузиастов в надлежащий вид
06.04.2023
Прошло два года, а тактильную плитку на Энтузиастов в Челябинске в порядок так и не привели
19.07.2021
Общество слепых проверило качество тактильной плитки на челябинской улице
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023