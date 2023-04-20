Челябинские власти обяжут подрядчика привести тактильную плитку на Энтузиастов в надлежащий вид

Подрядчика, ответственного за некачественную укладку тактильной плитки на улице Энтузиастов в Челябинске, обяжут исправить все дефекты за счет собственных средств – в рамках гарантийных обязательств.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в администрации города, напомнив, что ремонт Энтузиастов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2020 году проводила подрядная организация ООО ТПК «ЯКК». Работы на объекте осуществлялись в соответствии с муниципальным контрактом от 13 января 2020 года.

«Согласно пункту 7.3 контракта гарантия качества действует четыре года и распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядной организацией и субподрядчиками. Также гарантийный срок устранения дефектов, возникших в течение гарантийных обязательств, составляет один месяц с момента уведомления подрядной организации», - отметили в мэрии.

В администрации Челябинска отметили, что с 17 апреля стартовал ежегодный весенний комиссионный объезд объектов улично-дорожной сети Челябинска: по результатам проведенной выездной проверки в адрес ООО ТПК «ЯКК» будут направлены требования для устранения выявленных замечаний за счет собственных финансовых средств данной подрядной организации в рамках действия гарантийных обязательств.

«В случае, если подрядная организация не устранит нарушения в установленные сроки, оперативно и в добровольном порядке, к ней будут применены штрафные санкции», - заявили в городской администрации.