18.04.2023
В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело факту отравления подростка вейпом
18.04.2023
Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в 2023 году не будет
18.04.2023
Общество «Динамо» празднует вековой юбилей
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение
18.04.2023
В Челябинске началась проверка гарантийных участков улично-дорожной сети
В Челябинске началась проверка гарантийных участков улично-дорожной сети
Комитет дорожного хозяйства пригласил к совместному обследованию отремонтированных объектов Народный фронт
10.04.2023
В Челябинске стартует капремонт проспекта Ленина
01.06.2022
На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны
04.04.2022
Челябинский светофор лишили солнечной батареи
06.08.2021
В Челябинске земляные работы возле МФЦ провели, а нарушенное благоустройство не восстановили
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023