В Челябинске началась проверка гарантийных участков улично-дорожной сети

В Челябинске комитет дорожного хозяйства начал комиссионное обследование гарантийных участков улично-дорожной сети города.

К проверке объектов представители КДХ решили подключить Народный фронт – общественники приглашены к участию в важном для Челябинска мероприятии.

«По результатам объездов, все выявленные замечания будут незамедлительно переданы подрядным организациям для устранения в рамках гарантийных обязательств в текущем дорожном сезоне», - заявили в мэрии.

В администрации Челябинска отметили, что при осуществлении конкурентных процедур в сфере закупок товаров для обеспечения муниципальных нужд, в том числе в дорожной деятельности, особое внимание уделяется созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.

«Неопровержимым подтверждением эффективности принимаемых решений является растущее количество участников торгов, проводимых администрацией Челябинска», - сообщили городские власти, приведя в качестве примера аукцион по ремонту проспекта Ленина, участие в котором приняли 11 организаций.

При выполнении работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» контроль за качеством их проведения и за соответствием применяемых материалов заявленным требованиям вместе с заказчиком осуществляют прокуратура и Контрольно-счетная палата.

При выявлении дефектов на участках дорог, находящихся на гарантии, в отношении подрядчика выносят предписание об устранении дефекта, в случае неисполнения которого исполнителю контракта выставляют штрафные санкции.

Вся вышеуказанная информация находится в открытом доступе, размещена в единой информационной системе.