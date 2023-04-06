Прошло два года, а тактильную плитку на Энтузиастов в Челябинске в порядок так и не привели

В Челябинске продолжает разрушаться тактильная плитка на улице Энтузиастов.

С момента предыдущей публикации в агентстве «Урал-пресс-информ» на эту тему в конце марта 2021-го прошло два года, а ситуация нисколько не изменилась – в порядок разрушающуюся плитку так и не привели. Более того, на других участках Энтузиастов, где весной 2021 года плитка была ровная и красивая, сегодня – такая же удручающая ситуация: покрытие для слабовидящих на этой улице находится в плачевном состоянии практически везде.

Фотографиями тактильной плитки, сделанными сегодня утром, шестого апреля, с агентством «Урал-пресс-информ» поделился (как и два года назад) эксперт региональной Общественной палаты Константин Лопин.

Снимки тактильной плитки челябинец сделал на перекрестке Энтузиастов и Сони Кривой и по адресу: Энтузиастов, 15 (пересечение с Витебской).

О том, планируется ли ремонт (или замена) плитки для слабовидящих в Челябинске, должны рассказать городские власти (в мэрию направлен запрос на данную тему).