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Челябинские власти подарили горожанам звезды взамен ледовых фигур

Челябинские власти подарили горожанам звезды взамен ледовых фигур и горок, демонтированных на площади Революции в связи с потеплением –конструкции в главном зимнем городке южноуральской столицы стали небезопасными для людей.

Чтобы площадь, на которой, к счастью, еще осталась огромная искусственная ель, не выглядела совсем уж пустынной и унылой, администрация Челябинска приняла решение установить на площади Революции, раньше времени простившейся с ледовым городком (он в этом году был необычайно красив и ярок, в нем с удовольствием гуляли в большом количестве и дети, и взрослые) световые инсталляции, имеющиеся в распоряжении муниципалитета.

В дневное время звезды почти не видимы, зато, когда стемнеет, конструкции начинают сиять на радость горожанам (напомним, ледовый городок на площади Революции, исчезнувший по причине высоких температур раньше обычного, в этом году был «космическим» - его возвели в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос).

Что касается других ледовых городков Челябинска, то где-то они демонтированы, где-то нет – это самостоятельные решения главы районов. Например, в Курчатовском районе новогодний городок продолжает работать после небольшого ремонта. А глава Советского района Владислав Макаров сообщил, что в связи с резкими перепадами температур прекращена работа ледовых городков в поселках Смолино, Федоровка, Новосинеглазово и в сквере Колющенко. Световые арт-объекты демонтированы и отправлены на профилактику.