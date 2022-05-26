Челябинские власти все-таки сумели заставить «Стройком» заняться заменой погибших растений

Комитет дорожного хозяйства Челябинска и подрядная организация ООО СК «Стройком» заключили досудебное соглашении об исполнении гарантийных обязательств по замене неприжившихся деревьев вдоль автодороги Аэропорт - Бродокалмакский тракт.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, замена растений должна быть произведена подрядчиком в течение месяца.

В мэрии напомнили, что озеленение вышеназванной дороги «Стройком» осуществил в полном объеме в рамках контракта, заключенного третьего августа 2020-го года.

При этом специалисты комитет дорожного хозяйства, производя систематические обследования, выявили погибшие деревья – 12-го октября прошлого года подрядчику было направлено требование о замене растений в рамках гарантийных обязательств. Однако «Стройком» данное требование проигнорировал.

В результате КДХ направил исковое заявление в суд, чтобы тот обязал проштрафившуюся компанию выполнить гарантийные обязательства в рамках контракта. Результатом подачи иска стало заключение досудебного соглашения.

Также в администрации Челябинска сообщили, что аналогичное соглашение достигнуто с этим подрядчиком и по гарантийным обязательствам по замене неприжившихся деревьев в сквере на улице Академика Королева (на участке от улицы Братьев Кашириных до улицы 250-летия Челябинска).