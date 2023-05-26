Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»

Подрядная организация заменит неприжившиеся деревья на улице Молдавской в Челябинске по гарантии.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в мэрии, напомнив, что по поручению главы города Натальи Котовой в столице Южного Урала проводится инвентаризация всех зеленых насаждений, высаженных в рамках муниципальных контрактов. По результатам осмотров, в случае обнаружения погибших деревьев и кустарников, требования о замене неприжившихся зеленых насаждений предъявляются подрядчикам в рамках гарантийных обязательств. Замены они производят за свой счет.

«По улице Молдавской предписание о замене по гарантии неприжившихся деревьев в количестве 47 штук выдано подрядчику 24 мая 2023 года. Данные работы будут проведены с учетом погодных условий в летне-осенний период», - рассказали в администрации Челябинска.

Отметим, сегодня, 26 мая, представители общественного объединения «ЭКО-Стандарт» разослали в СМИ следующую информацию.

«В этот раз по жалобе родителей учеников 95 академического лицея мы обнаружили проблемы на скандально известном участке улицы Молдавской. Тогда было вырублено 31 дерево, а высаженные новые уже погибли», - сообщили общественники.

Согласно условиям контракта стоимостью 217 миллионов 22 тысячи рублей (падение начальной цены в размере 218 миллионов 112 тысяч 767 рублей в результате торгов составило полпроцента), участок автомобильной дороги улицы Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска должен быть построен в три этапа, первый из которых победитель аукциона - ООО «Арсак» - реализовал в 2022 году. Заказчиком данного контракта является городской комитет дорожного хозяйства.

«В рамках проекта предусматривалось строительство двухполосной проезжей части, тротуаров, снос 31 дерева, а также обустройство зеленых насаждений, включая высадку 127 крупномерных деревьев и 757 кустарников, а также устройство посевного газона. Однако, выехав на место, мы выявили удручающие результаты «благоустройства» - большинство высаженных на первом этапе крупномерных деревьев уже погибло или находится в угнетенном состоянии. Кустарник либо не был высажен, либо погиб полностью. Среди нарушений чаще всего встречаются следующие: корневая система, необходимая для закрепления деревьев в почве, разрушена; деревья в неустойчивом состоянии, их ветви сухие, а покрытие листвой составляет менее одного процента. Из 99 крупных деревьев, высаженных в прошлом году на первом этапе, 55 уже погибли», - заявили представители «ЭКО-Стандарта».