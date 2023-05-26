26.05.2023
В Челябинске состоится городское первенство по конному спорту
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»
26.05.2023
Виктор Рашников провел торжественное заседание Союза промышленников и предпринимателей
26.05.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице Обской
26.05.2023
Задумайтесь о взаимосвязи: солярий и рак
26.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»
19.05.2023
В Челябинске на улице Индивидуальной высадили почти двести молодых сосен
15.05.2023
В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев
12.05.2023
Виктор Ереклинцев порадовал челябинцев снимками цветущей набережной
04.05.2023
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023