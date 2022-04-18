Челябинские военные проведут репетицию парада Победы

Челябинские военнослужащие на этой неделе проведут репетицию парада Победы.

Тренировка торжественного построения военных состоится на площади Революции в четверг, 21-го апреля, в 18 часов в рамках подготовки к параду девятого мая.

Об этом сегодня, 18-го апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

«22-го апреля на площади Революции пройдет репетиция эпилога торжественного построения», - рассказал чиновник.