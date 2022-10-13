Челябинские врачи применяют к больным с одышкой «тройную» спирометрию

Всемирный день спирометрии и легочного здоровья отметит Челябинская область в пятницу, 14 октября.

В диагностическом центре Челябинской областной клинической больницы для спирометрических исследований оборудованы три кабинета. В одном проводят базовую (первичную) спирометрию, во втором - бодиплетизмографию (это более углубленная методика), в третьем - лекарственную спирометрию (с применением расширяющих бронхи препаратов).

Метод спирометрии в диагностике применяется еще с середины 19 века. Это базовое исследование, которое позволяет оценить состояние дыхательной системы. Прежде всего, объем легких и бронхиальную проходимость.

Заведующая отделением пульмонологии ЧОКБ Наталья Ревель-Муроз рассказала, что, даже когда специалисты областной больницы в составе выездной поликлиники выезжают в районы, врач-пульмонолог всегда едет с врачом функциональной диагностики.

«Спирометрия позволяет сразу объективизировать те жалобы пациента, которые у него есть. С его помощью мы можем диагностировать бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), смотрим скоростные показатели, объемы, жизненную емкость легких, объем форсированного выдоха», - пояснила Наталья Ревель-Муроз.

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, спирометрия - достаточно эффективная неинвазивная(бескровная) методика. Она помогает врачу-клиницисту не только поставить диагноз, но и оценить степень выраженности поражения легких и воздействие на организм пациента лекарственной терапии. В первую очередь врачи рекомендуют пройти исследование курильщикам и тем, кто перенес ковид.

Врач функциональной диагностики ЧОКБ Елена Федорова отметила, что курящие пациенты даже могут не предъявлять объективных жалоб, однако на исследовании уже видны проблемы, связанные с их вредной привычкой.

«Проблема последних двух лет связана с коронавирусной инфекцией, при которой поражается легочная ткань. При этом у пациентов бывают нормальные показатели на спирометрии, а уже на бодиплетизмографии выявляются нарушения газообмена в легких», - рассказала Елена Федорова.

Жалобы пациента также могут быть связаны с другими проблемами здоровья, не связанными с легкими. Это тоже можно увидеть по данным спирографии. На исследование больного отправляют ревматологи, пульмонологи и кардиологи.

Нередко оказывается, что одышка вызвана ишемической болезнью сердца. Тогда пациента направляют на более глубокое обследование сердечно-сосудистой системы.