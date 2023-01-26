Челябинские врачи удалили пациентке 20-килограммовую миому матки

Специалисты городской больницы №5 Челябинска удалили пациентке гигантскую миому матки весом в двадцать килограммов. Уникальная операция длилась шесть часов и проводилась в восемь рук.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, жительница южноуральской столицы много лет не придавала значения большому размеру живота, так как всегда была полной. Однако, когда застегнуть сапоги или просто наклониться стало проблемой, женщина стала заниматься коррекцией веса. Это и стало поводом обратиться к врачу.

«Я узнала о своем диагнозе достаточно поздно, поскольку каких-то болезненных проявлений у меня не было. А когда занялась вопросом снижения веса, обнаружила, что вес снижается, а объем живота не уменьшается. Тогда я стала проходить обследования, делать УЗИ. Еще прошла дополнительное обследование у онколога, чтобы исключить онкологическое заболевание», - рассказала Ольга.

Точный диагноз был поставлен благодаря МРТ. Врач акушер-гинеколог Надежда Поддубная пояснила, что гигантская миома матки - доброкачественный процесс и что выйти на этот диагноз было очень сложно.

«Опухоль не только снижала качество жизни, но и представляла угрозу для пациентки, поскольку приводила к сдавлению соседних органов и соматическим осложнениям», - отметила медик.

Ольге - 46 лет, и десять из них она не посещала гинеколога, поэтому трудно было установить, с какого момента опухоль начала расти и за какой период она достигла таких огромных размеров. Первые признаки заболевания женщина обнаружила еще в 2019 году, а обследование начала проходить в июне 2022-го. К специалистам ГКБ №5 она попала осенью того же года.

Как правило, такие большие опухоли - быстрорастущие и часто имеют злокачественную структуру, то есть происходит перерождение доброкачественной опухоли в злокачественную. В этом случае происходит врастание новообразования в другие органы и крупные сосуды. Процесс непредсказуем, поэтому женщине повезло, что при исследовании перерождения опухоли не обнаружили.

Операцию проводили одновременно четыре специалиста: два акушера-гинеколога, хирург и уролог. Необходимо было не только извлечь опухоль, но и отделить ее от окружающих тканей, с которыми она спаялась. Доктора в один голос говорят, что операция в своем роде уникальная.

«Конечно, это очень редкий случай, даже и говорить нечего, - подчеркнул врач акушер-гинеколог Михаил Пичугов. - Оперировать было сложно, поскольку вмешательство несло в себе много рисков. Пациентка у нас уже обследовалась, мы ее знали и готовили. Обратись она к нам раньше, было бы гораздо проще - для лечения небольших опухолей есть много методов лечения - не только оперативные».

Врач-хирург Вадим Плаксин рассказал, что на самой операции как никогда нужны были крепкие мужские руки: «Во время операции была мужская работа - это ведь, как бутыль для кулера держать: по весу то же самое. Во время мобилизации мы с доктором по очереди ее держали - сначала один, потом, с другой стороны, второй».

Сама пациентка не ожидала, что проблема имеет такие масштабы.

«Когда врачи пришли и сказали, что опухоль весила 19800 граммов, я, конечно, очень удивилась. Я предполагала, что она тяжелая, но думала, там килограммов пять. А когда сказали, сколько на самом деле весила опухоль, очень удивилась, что все это на себе таскала», - поделилась эмоциями Ольга.

Одним из последствий многолетнего давления опухоли стал илеофеморальный тромбоз - закупорка сосудов нижних конечностей.

«Тромбоз - это клинически серьезная ситуация, мы ее напрямую связываем с компрессионным влиянием опухоли на кровоток в брюшной полости и системе нижней полой вены, со сдавлением сосудов и гемодинамичекими нарушениями, которые вызывало образование в брюшной полости», - рассказал заместитель главного врача по лечебной работе ГКБ №5 Антон Шардыко.

Сейчас женщина восстанавливается под наблюдением врачей и искренне радуется, что попала сюда, в коллектив врачей-профессионалов с большой буквы, к специалистам с золотыми руками.

«Теперь у меня этого живота нет, я очень счастлива и довольна, в своем понимании я теперь вообще стройняшка!» - радуется Ольга.