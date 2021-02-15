В Челябинске продолжают закрывать магазины за нарушение режима повышенной готовности

Экс-полицейский из Златоуста стал жертвой адвоката-мошенника

У каждого четвертого южноуральца был служебный роман

В Челябинской области снайперов проверили на прочность

В Челябинске устранена авария на водоводе, в результате которой пять домов остались без воды

В Челябинск прилетел один из самых известных военных медиков России

Комиссия не выявила явных нарушений в Верхнеуральской районной больнице, главврач остается тот же

Челябинские вузы обсудили технологию смешанного обучения

Представители пяти ведущих вузов Челябинской области приняли участие в заседании регионального отделения профессорского собрания (РПС), на котором обсудили организацию образовательного процесса с применением технологии смешанного обучения. Совещание прошло в онлайн-формате.

В заседании, которое прошло 11 февраля, приняли участие представители ЮУрГУ, Челябинского государственного университета, Южно-Уральского государственного

гуманитарно-педагогического университета, Челябинского государственного института культуры и Уральского государственного университета физической культуры.

Заместитель проректора по учебной работе, профессор Марина Потапова рассказала о цифровой образовательной среде вуза, устройстве портала «Электронный ЮУрГУ» и итогах исследования особенностей работы с применением технологии смешанного обучения среди студентов и преподавателей.

Проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ЧГИК, профессор Сергей Синецкий поделился опытом работы вуза в период карантинных ограничений, сделав акцент на особенностях обучения на направлениях творческого характера.

Проректор по научно-исследовательской работе УралГУФК, профессор Евгений Быков рассказал об использовании цифровых платформ для подготовки спортсменов. Он также обратил внимание на автоматизированную информационную систему «LSPORT».

По результатам заседания было принято решение провести исследование на тему «Особенности работы вузов региона с применением технологии смешанного обучения».

Председатель Челябинской городской Думы, профессор Андрей Шмидт на заседании отметил, что вузам также предстоит принять участие в разработке городской программы экологического развития города.

Добавим, что на заседании также выбрали председателя регионального отделения РПС. Единогласным решением была избрана профессор, доктор филологических наук, директор Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Лидия Лободенко. Она является членом Национальной ассоциации исследователей масс-медиа, автором более 90 научных и учебно-методических публикаций. В сфере высшего образования работает более 15 лет.

Для справки: Общероссийская общественная организация «Российское профессорское собрание» создана в 2016 году и объединяет более шести тысяч профессоров из 185 университетов России.