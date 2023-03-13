13.03.2023
«Уралкуз» сообщает о назначении нового управляющего директора
13.03.2023
Исторический музей Южного Урала готовит выставку по случаю «Крымской весны»
13.03.2023
Аферисты заказали пенсионеру из Аши такси до Уфы, чтобы он перевел им деньги
13.03.2023
Челябинских малышей скоро начнут записывать в первый класс
13.03.2023
Суровый Челябинск встречает весну холмами из грязного снега на детских площадках
13.03.2023
Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа
Челябинских малышей скоро начнут записывать в первый класс
31.10.2022
В Еткуле теперь есть свои «мисс и мистер Первоклассники»
28.07.2021
Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается
07.07.2021
Текслер поручил минобру разобраться с дефицитом мест для первоклассников в «Ньютоне»
18.09.2018
Работники ЧМК рассказали первоклассникам о профессии металлурга
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023