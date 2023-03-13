Челябинских малышей скоро начнут записывать в первый класс

Мальчишек и девчонок Челябинска, которым первого сентября 2023 года впервые в жизни предстоит сесть за парту, скоро начнут записывать в первый класс. В этом году первый этап приемной кампании стартует 31 марта (в девять утра) и продлится до 30 июня (до 15 часов).

Как отмечают в пресс-службе мэрии, первый этап предназначен для ребят, живущих на закрепленной территории, а также имеющих право на предоставление места во внеочередном, первоочередном порядке (по месту жительства) и преимущественное право приема в образовательные организации, где учатся их братья-сестры.

Второй этап приемной кампании в первый класс стартует в Челябинске шестого июля (в девять утра) и завершится пятого сентября (в 15 часов). Он предназначен для всех будущих первоклассников, в том числе не проживающих на закрепленной территории.

На сайте городского комитета по делам образования создан раздел, где опубликованы все актуальные нормативные документы, в том числе распоряжение администрации Челябинска о закреплении образовательных организаций за территориями муниципалитета, а также информация о количестве мест и классов, планируемых к открытию в каждой школе города.

В 2023 году заявление о приеме на обучение родители (законные представители) могут подать лично в общеобразовательную организацию; через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении; с использованием функционала единого портала государственных услуг или портала образовательных услуг (чтобы подать электронное заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах).

«В этом году заявления, отправленные по электронной почте, не учитываются», - подчеркнули в администрации Челябинска.

Отметим, по вопросам приема детей в первый класс в комитете по делам образования Челябинска (улица Володарского, 14) работает горячая линия. Получить консультацию можно по телефонам: 700-18-03, 700-18-07, 700-18-10.