Челябинским подрядчикам сказано устранить колейность и наледь на дорогах

В Челябинске власти поставили перед дорожными подрядчиками задачу устранить колейность и наледь на проезжей части (областной центр превратился в один большой каток), ликвидировать скользкость на остановках, пешеходных переходах и тротуарах.
Кроме того, на состоявшемся сегодня, 11-го февраля, совещании в городском комитете дорожного хозяйства подрядным организациям было поручено своевременно вывозить снежные массы и обозначить сформированные валы на проезжей части техническими средствами организации дорожного движения.
Как сообщает телеграм-канал КДХ Челябинска, в совещании приняли участие представители ООО «Строймеханизация», ООО «Стройтех», ООО «Динамика», ООО «Строй-Сервис», ООО ТД «Урало-Сибирская Компания», а также МБУ «Геоцентр города Челябинска».
«Была проведена оценка работы подрядчиков по содержанию улично-дорожной сети города после перехода температуры через ноль градусов, обозначены проблемные участки, которые требуют особого внимания», - рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.
Подрядчики, в свою очередь, пожаловались на управляющие компании и коммерческие организации, которые перемещают снежные массы на проезжую часть.
В КДХ заявили, что данный вопрос будет решаться совместно с управлением развития и благоустройства городской среды Челябинска.