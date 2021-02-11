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Челябинским подрядчикам сказано устранить колейность и наледь на дорогах

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Челябинским подрядчикам сказано устранить колейность и наледь на дорогах

В Челябинске власти поставили перед дорожными подрядчиками задачу устранить колейность и наледь на проезжей части (областной центр превратился в один большой каток), ликвидировать скользкость на остановках, пешеходных переходах и тротуарах.

Кроме того, на состоявшемся сегодня, 11-го февраля, совещании в городском комитете дорожного хозяйства подрядным организациям было поручено своевременно вывозить снежные массы и обозначить сформированные валы на проезжей части техническими средствами организации дорожного движения.

Как сообщает телеграм-канал КДХ Челябинска, в совещании приняли участие представители ООО «Строймеханизация», ООО «Стройтех», ООО «Динамика», ООО «Строй-Сервис», ООО ТД «Урало-Сибирская Компания», а также МБУ «Геоцентр города Челябинска».

«Была проведена оценка работы подрядчиков по содержанию улично-дорожной сети города после перехода температуры через ноль градусов, обозначены проблемные участки, которые требуют особого внимания», - рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Подрядчики, в свою очередь, пожаловались на управляющие компании и коммерческие организации, которые перемещают снежные массы на проезжую часть.

В КДХ заявили, что данный вопрос будет решаться совместно с управлением развития и благоустройства городской среды Челябинска.