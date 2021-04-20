Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»

Челябинский цинковый завод, входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, запустил свой официальный телеграм‑ канал @zinc74.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в АО «ЧЦЗ», на предприятии успешно выстроена работа в социальных сетях: активно действуют собственные страницы завода

во «ВКонтакте», Instagram и на других востребованных электронных площадках. Подача корпоративной информации в каждой социальной сети различна и напрямую зависит от целевой аудитории. Телеграм- канал позволит металлургам каждый день оставаться на связи, кроме того, он будет интерактивным с обратной связью и комментариями.

По-мнению начальника отдела по связям с общественностью ЧЦЗ Натальи Васильевой, качественная и прямая коммуникация внутри предприятия становится сегодня базовым

требованием корпоративной культуры. Телеграм- канал будет оперативно сообщать

о всех новостях предприятия, конкурсах и интересных событиях. Подписаться на канал можно прямо сейчас.