Челябинский цинковый завод продолжает внедрение зеленых технологий

Ведущий инженер-технолог инженерного центра Челябинского цинкового завода, входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, Андрей Рязанов успешно защитил диссертацию «Технологические основы микроволнового прокаливания цинкосодержащих материалов».

Внедрение разработанного ученым метода станет очередным шагом в развитии природосберегающих зеленых технологий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», диссертация челябинского металлурга стала научным ответом на вопрос о возможности применения метода обработки цинксодержащих материалов электромагнитным излучением сверхвысокой частоты. Метод позволяет выполнять прокаливание с удалением галогенидов и обеспечивать минимальный переход диоксида углерода в атмосферу. Именно выбросы диоксида углерода являются основной причиной парникового эффекта.

На подготовку и защиту диссертации ушло более четырех лет. Оценка возможности применения идеи началась с разработки оригинальной лабораторной установки прокаливания. Она должна была обеспечить нагрев и прокаливание цинксодержащего материала с одновременным отводом образующихся газообразных продуктов.

Установка была разработана и собрана в условиях лаборатории, после чего протестирована на работоспособность. Начались эксперименты, сбор результатов, их анализ и обработка. Андрей Рязанов опубликовал семь научных статей, что гораздо больше того минимума, который требуется для защиты.

Эта научная работа – задел ЧЦЗ на будущее. На основе развития метода воздействия электромагнитным излучением сверхвысокой частоты для нагрева и прокаливания материалов может быть разработан альтернативный вариант зеленой технологии мирового уровня.