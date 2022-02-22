22.02.2022
В Камерном театре открывается выставка, посвященная «Дороге жизни»
22.02.2022
ЮУЖД напоминает водителям о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов
22.02.2022
ГИБДД проверяет, кто и как паркуется на местах для инвалидов в Челябинской области
22.02.2022
В Челябинской области привито от ковида более 1,6 миллиона взрослых и более двух тысяч детей
22.02.2022
Мужчина, убивший жену и тяжело ранивший мастера на станции Карталы, пытался покончить с собой
22.02.2022
Челябинский цинковый завод продолжает внедрение зеленых технологий
Челябинский цинковый завод продолжает внедрение зеленых технологий
21.02.2022
Металлурги ЧЦЗ реализовали уникальный энергетический проект
09.02.2022
Работник ЧЦЗ Гафиятулла Фаткулин удостоен звания «Заслуженный металлург России»
11.01.2022
Организованный ЧЦЗ первый областной фестиваль зимней рыбалки выиграла девушка
23.11.2021
Команда «30 элемент» от ЧЦЗ стала лидером отборочных игр V сезона «Мозгобойни»
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022