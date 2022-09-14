Челябинский цинковый завод произвел зарыбление Шершневского водохранилища

Челябинский цинковый завод выпустил в Шершневское водохранилище 35 тысяч молоди сазана – ценной промысловой рыбы. Выпуск сеголеток (мальков до одного года) будет происходить в течение двух дней. Процесс происходит под строгим контролем представителей Рыбохраны. Средний вес малька – около 65 грамм. До промыслового размера – 40 сантиметров в длину и веса в 3-4 кг – ему предстоит расти около трех лет.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью ЧЦЗ, посадочный материал для зарыбления предоставил Чебаркульский рыбозавод. Рыбок доставили в специальном контейнере, обеспечивающим определенный температурный режим. Выпуск первой партии произвели Министр экологии региона Сергей Лихачев и заместитель технического директора Челябинского цинкового завода Дмитрий Кустов.

«Зарыбление Шершневого водохранилища мы проводим второй год подряд. Сегодня мы выпускаем 35 тысяч экземпляров молоди сазана для рыбаков Челябинска и очистки водоема. Также мы планируем на следующий год зарыбление озера Смолино. Будем выпускать молодь белого амура», — рассказал журналистам Дмитрий Кустов.

«Мы всегда оказываем активную поддержку экологическим инициативам предприятий области. Вопросы зарыбления водоемов относятся к полномочиям министерства сельского хозяйства региона, однако Шершневское водохранилище является источником питьевого водоснабжения, ему уделяется особое внимание», - отметил Сергей Лихачев.

Сазан является для уральских рек рыбой-аборигеном, легко приживается и быстро набирает вес. Он традиционно считается санитаром водоемов и хорошо очищает воду.