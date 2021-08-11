Челябинский депутат назначен координатором федерального проекта по работе с инвалидами

Челябинский депутат Владимир Корнев назначен руководителем федерального направления по работе с инвалидами Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Для этой ответственной работы его выбрал Центральный штаб СДР (Москва).

В Челябинске Владимир Корнев является председателем общества инвалидов Металлургического района. Он рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что быть координатором федерального проекта – большая честь для него.

«Центральный штаб Союза Добровольцев России направил на повышение -защищать права людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Российской Федерации. Благодарю за доверие, оказанное нашей команде!» - написал Владимир Корнев на своей странице в ВКонтакте.

Челябинский депутат отметил, что будет реализовывать поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан и защищать их права.

Также Владимир Корнев поблагодарил за работу свою команду, вместе с которой он воплощает в жизнь поставленные задачи.