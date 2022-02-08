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08.02.2022

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08.02.2022

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08.02.2022

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08.02.2022

Челябинец разослал коллегам по работе интимные фото бывшей жены
Челябинский клуб
Общество
08.02.2022 14:17
Фото: Клуб

Челябинский клуб «Наше место» приглашает творческую молодежь на театральные пробы

Челябинский клуб «Наше место» вновь начинает подготовку крупного события в области инклюзивного искусства и приглашает творческую молодежь на театральные пробы.

Челябинцы в возрасте 14-30 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, смогут продемонстрировать свои актерские и иные творческие способности и получить роль в одном из двух спектаклей.

«Сразу хочу сказать всем участникам проб – не нужно ничего бояться! – заверила координатор проекта «Дни инклюзивного театра «Мечтай!» Наталья Кузнецова. – Если вы испытываете потребность реализовать свои актерские способности, если вы мечтаете о театральной сцене, то обязательно приходите к нам. Потому что «Наше место», как это уже не раз было доказано, исполняет мечты многих людей. И если даже вы не получите роль в спектаклях, то сможете стать участником театральной студии и получить заветную роль, просто немного позже».

 

Театральные пробы в инклюзивные спектакли проведут режиссер Молодёжного театра Ольга Устинова и руководитель театральной студии «Наше место», актер театра Алексей Согрин. Премьера двух спектаклей, детского и для аудитории 16+, состоятся в рамках Дней инклюзивного театра «Мечтай!» 15-19 июня текущего года.

Для участия необходимо подготовить творческий номер на два-три минуты. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь.

Кастинг состоится 14-го февраля в 17 часов по адресу: Свердловский проспект, 84-Б, офис 320. Подробности по телефону: 8-351-77-66-196.

Постановки спектаклей пройдут на средства благотворительного фонда Потанина, гранта губернатора Челябинской области, предоставленного фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала, муниципального гранта администрации Челябинска.

Отметим, за пять лет команда «Наше место» поставила восемь спектаклей с участием людей с инвалидностью и молодежи без ограничений здоровья. Это детские постановки для ребят с ОВЗ и их здоровых сверстников, спектакль для аудитории 16+, мюзикл на русском жестовом языке.

Летом 2021 года силами открытого инклюзивного пространства «Наше место» был проведен межрегиональный фестиваль инклюзивного театра «Мечтай». Мероприятие собрало десять театров «особых» актеров из разных уголков России. Участие в событии принял также инклюзивный театр «Тиква» из Берлина.

Челябинский клуб
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.02.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, седьмого февраля, в Челябинской области вступили в силу новые правила выдачи лист
Коронавирус
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08.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Наталья Котова улучшила позиции в рейтинге глав муниципальных образований Челябинской области

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«Солнечная долина» приняла «особых» спортсменов

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«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев

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В Челябинской области уничтожили почти 3 тонны запрещенных яблок

04.02.2022 13:20

Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей

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«Солнечный день» приглашает пенсионеров и инвалидов Челябинска в солевую комнату - бесплатно

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Коронавирус набирает обороты: в Челябинской области новый рост заболеваемости и смертности