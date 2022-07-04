04.07.2022
Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар
04.07.2022
В Челябинске на теплотрассе нашли младенца
04.07.2022
Отдых на Аркаиме и реке Ай сделают более комфортным для туристов
04.07.2022
В Челябинске будут производить электробусы и новейшие троллейбусы
04.07.2022
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы
04.07.2022
В Челябинске напряженная наркоситуация
Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар
04.07.2022
В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха
28.06.2022
Алексей Текслер положительно оценил работы в сквере у «Юности» и на пешеходной зоне по Свободы
28.06.2022
В Курчатовском районе Челябинска тщательно следят за состоянием улиц и дворов
16.06.2022
Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022