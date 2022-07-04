Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар

В Челябинске отремонтировали тротуар возле здания театра «Манекен». По новому асфальту можно с комфортом дойти до сквера и ЗАГСа Советского района.

Ремонт данного тротуара был проведен в рамках проекта инициативного бюджетирования. Качество работ сегодня, четвертого июля, оценил глава Советского района Владислав Макаров. Также чиновник посетил другие объекты центральной части муниципалитета, где реализация инициативных проектов вошла в завершающую стадию.

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«На внутриквартальном проезде по адресу Тимирязева,29 асфальтирование закончено, осталось установить ограждающие столбики на тротуаре. Возле здания театра «Манекен» отремонтирован тротуар, ведущий к скверу и ЗАГСу Советского района. Теперь необходимо отремонтировать тротуар с противоположной стороны, который находится на содержании у комитета дорожного хозяйства, о чем в КДХ будет направлено соответствующее обращение», - написал Владислав Макаров в своем телеграм-канале.

Также глава Советского района сообщил, что «на новой пешеходной зоне улицы Евтеева, на участке от Российской до Свободы, до конца этой недели закончится обустройство новых тротуаров, задача которых связать в единую пешеходную сеть старые и новые дорожки и обеспечить безбарьерную среду». Кроме того, здесь будут заасфальтированы новые парковочные карманы, после чего вдоль тротуаров установят новые скамейки и урны.

«Прошедшие обильные дожди позволили дополнительно оценить качество укладки асфальта. Разуклонка проведена правильно, скоплений воды на поверхности не зафиксировано», - констатировал Владислав Макаров.