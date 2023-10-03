Челябинский «Мухоморыч» на колесах стал «фигурантом» дела УФАС

Челябинское УФАС возбудило дело о нелегальной рекламе микродозинга красного мухомора. Как отмечают представители регионального отделения Народного фронта, это было сделано по результатам проверки, проведенной по их обращению.

Общественники напомнили, что яркая, красочная реклама психоактивного вещества мусцимола на машинах в столице Южного Урала стала привлекать внимание прохожих. Многим жителям увиденное решительно не понравилось – в Народный фронт стали поступать жалобы.

Сегодня, третьего октября, представители президентского движения отметили, что антимонопольный орган признал челябинского «Мухоморыча» рекламой и усмотрел здесь нарушения по пункту второму статьи седьмой ФЗ «О рекламе» (рекламирование наркотических, психотропных веществ, растений и их прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Народный фронт подчеркнул, что продолжает держать ситуацию на контроле.