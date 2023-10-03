03.10.2023
Ветеран челябинского СОБР передал гуманитарную помощь участникам СВО
03.10.2023
Челябинский «Мухоморыч» на колесах стал «фигурантом» дела УФАС
03.10.2023
Эко-активисты из Миасса объехали озеро Тургояк на велосипедах и очистили его берега от мусора
03.10.2023
Власть пообещала: подвоз детей Бирюковки и Гусар в школу Кидыша скоро возобновится
03.10.2023
Новый сезон «Омнибус» начал с «Бенефиса» и «Похождений Чичикова»
03.10.2023
Предпроектную документацию на реконструкцию трамвайного депо №1 в Челябинске разработают за 2,6 миллиона рублей
Челябинский «Мухоморыч» на колесах стал «фигурантом» дела УФАС
20.09.2023
В Челябинске поставили на паузу поиск разработчика предпроектной документации на реконструкцию трамвайного депо №1
15.09.2023
ЮУТПП приглашает на семинар по вопросам маркировки интернет-рекламы
26.06.2023
Регоператора капремонта Челябинской области проверяют УФАС и правоохранители
01.11.2021
УФАС возбудило дело в отношении городской Думы Челябинска
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023