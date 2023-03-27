Челябинский облсуд не выпустил Андрея Микитася из СИЗО

Челябинский областной суд не выпустил заместителя генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Москва) Андрея Микитася из СИЗО.

Сегодня, 27 марта, облсуд отказал стороне защите обвиняемого по части шестой статьи 290 УК РФ Микитася, которая, обжалуя постановление суда первой инстанции, просила избрать своему подзащитному меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска 16 марта этого года продлил находящемуся в следственном изоляторе заму гендиректора федерального государственного бюджетного учреждения Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражу до 19 апреля текущего года.

Ранее Андрей Микитась, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, уже неоднократно пытался выйти из СИЗО, но каждый раз безуспешно.

Ранее сообщалось, что адвокат столичного жителя, добиваясь для своего подопечного меры пресечения в виде залога или домашнего ареста, просил учесть, что у того в Москве осталась семья, двое малолетних детей и престарелые родители, нуждающиеся в помощи и поддержке Микитася.