Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

Андрею Микитасю из Москвы, который является заместителем генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», продлен срок заключения под стражей. Ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

19 мая Центральный районный суд Челябинска продлил до 24 августа меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), Андрея Микитася. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения судом Центрального района Челябинска была избрана еще 24 апреля. Согласно этого решения обвиняемый должен был пробыть под стражей до 24 мая.

Также сегодня, 20 мая, постановление об избрании меры пресечения обжаловано адвокатом в апелляционную инстанцию Челябинского областного суда.

«Адвокат указал о необоснованности выводов суда, просил избрать меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. Обвиняемый просил учесть, что у него в Москве осталась семья, двое малолетних детей, престарелые родители, нуждающиеся в его помощи и поддержке», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Челябинский областной суд с учетом доводов прокурора оставил ее без удовлетворения.