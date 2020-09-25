Челябинский ветеринар Карен Даллакян спасает второго в своей жизни Жорика

Челябинский ветеринар, руководитель приюта диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Даллакян обрел второго в своей жизни Жорика. Теперь – крылатого.

Жорик №2 (первым был спасенный папой Кареном в 2009-м году красавец-тигр, которого хорошо помнят все южноуральцы) – это найденный в Пласте молодой журавль, отбившийся от стаи и в гордом одиночестве разгуливавший по улицам города.

Во время прогулки птица наведалась в гости к одной из местных семей – Жорик (тогда он еще был безымянным) зашел во двор пластовчан, которые, оказавшись, к счастью, людьми ответственными, позвонили в минэкологии региона.

Специалисты министерства выехали на место и забрали журавля. Теперь пернатый красавец – подопечный челябинского Айболита. Птица будет проходить в приюте известного своими добрыми делами ветеринара реабилитацию.

Карен Даллакян уже подлечил Жорику клюв (символично, что его полосатому предшественнику делали операцию на морде). Врач рассказал, что сейчас журавль чувствует себя хорошо, с ним все в порядке, однако без трехнедельной реабилитации птице не обойтись.

Вернуть журавля в естественную среду обитания в этом году уже не получится, ведь молодая птица не сможет самостоятельно улететь на юг. Поэтому на свободу Жорик «вырвется» не раньше следующей весны. Пернатого выпустят в наиболее подходящем для него месте.

Как рассказал в своем телеграм-канале заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, Жорик оказался очень милым и дружелюбным. Семья из Пласта, где он находился до того, как его забрали специалисты, успела полюбить симпатичного журавлика. Пластовчане собираются проведать крылатого найденыша в южноуральской столице – им важно убедиться, что Жорик в надежных руках и у него все в порядке.

«Если вы нашли травмированную птицу, обязательно сообщите об этом в отдел федерального государственного надзора минэкологии по телефону: 8(351)264-74-41. Сотрудники отдела приедут на место и примут все необходимые меры для её спасения», - подчеркнул Виталий Безруков.

Он отметил также, что в этом году на спасение животных региональным министерством экологии выделена субсидия в рамках поддержания проектов социально ориентированных некоммерческих организаций: обращаться можно и напрямую в фонд «Спаси меня» (по телефонам: 8 (351) 792 95-78, 8(351) 278 88-28).

«Не стоит пытаться изъять раненую птицу или животное из природы и вылечить его самостоятельно. Это может быть опасно как для животного, так и для вас самих. А в случае, если живая находка внесена в Красную книгу, ваша инициатива может оказаться еще и уголовно наказуемой», - заметил Виталий Безруков.