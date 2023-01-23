23.01.2023
Гуманитарный конвой от «Единой России» Челябинской области отправился в ДНР
23.01.2023
Челябинский ЗАГС назвал веские причины пойти под венец
23.01.2023
Аферисты обманули военнослужащего из Чебаркуля
23.01.2023
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой на Труда
23.01.2023
Конюшня XVIII века и оружейная комната появятся в историческом парке «Гардарика»
23.01.2023
Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей
Челябинский ЗАГС назвал веские причины пойти под венец
09.01.2023
Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату
01.02.2016
У южноуральцев появилась возможность забронировать дату регистрации брака в любое время и в любом месте
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023