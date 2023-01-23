Челябинский ЗАГС назвал веские причины пойти под венец

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал веские причины взять любимого человека за руку и пойти под венец. Перечень опубликован в Telegram-канале комитета.

Здоровье

В реанимацию пускают только близких родственников: родителей, супругов и детей. Если брак не зарегистрирован, одному из сожителей могут отказать в посещении пациента и предоставлении информации о его здоровье.

Отцовство

Если родители в браке, то отца впишут в свидетельство о рождении ребенка автоматически. А когда ребенок рождается не в браке, отец должен подавать заявление о признании родительских прав вместе с матерью.

Экономия на налогах

Если подарить квартиру, машину или ценные бумаги постороннему человеку, то ему придется уплатить налог на доход в размере 13%. А вот супруги от уплаты такого налога освобождены.

Имущественные права

В случае смерти одного из супругов второму достанется часть совместного имущества. А сожителю без завещания — ничего. В случае развода имущество делят пополам — кроме того, что супруги имели до брака, получили в наследство или в подарок от родных.

Освобождение от дачи показаний и доноса

К сожалению, никто не застрахован от уголовного преследования. Если на одного супруга заведут уголовное дело, другой может не давать показаний. Привлечь к ответственности за это нельзя.

Свидание с осужденным

Супруг может добиться длительного свидания с осужденным супругом и права совместно с ним проживать. Еще при прочих равных условиях у человека в браке больше шансов оказаться не в тюремной камере, а под домашним арестом.

Кредиты

Как показывает практика, при прочих равных условиях банк скорее даст кредит тем, кто состоит в зарегистрированном браке. Так банк меньше рискует: второй супруг может стать созаемщиком.

Государственные льготы

Если один из супругов умер, то второй может получать пенсию по потере кормильца.

Виза, разрешение на работу и гражданство

Когда один из супругов получает гражданство другого государства, второму оформить такое гражданство проще. Это касается и визы, и разрешения на работу, и вида на жительство.