Челябинский зоопарк выбирает лучшие имена братцам-рысятам: негоже двум красавцам-мальчишкам, появившимся на свет еще 16-го мая, так долго ходить безымянными.

По доброй традиции, сотрудники муниципального учреждения призывают на помощь своих друзей.

Интересно, что свои варианты имен посетители зоопарка могут оставить исключительно в специальном почтовом ящике, возле вольера семейства кошачьих (подписчики группы зоопарка в ВКонтакте уже начали предлагать имена, но оказалось, что это не считается). Имена-победители будут озвучены в середине августа.

Напомним, двое рысят родились у Персея и Полинки (она же Пятнышко), мальчишки стали первенцами кошачьей пары. Целый месяц новоиспеченная мать скрывала малышей от посторонних взглядов.

В зоопарке отмечают, что Полинка – отличная мать: она и играет со своими детенышами, и кормит их исправно, и за их передвижениями следит внимательным материнским взглядом.

В челябинском зоопарке пятнистая красавица проживает с начала 2019-го года – в столицу Южного Урала она прибыла из столичного зоопарка, где жила в большой рысиной семье, в полуторагодовалом возрасте. Интересно, что московские родители-рыси лишь Пятнышку позволяли присматривать за подрастающими братьями и сестрами: к материнству прекрасная хищница была готова с юного возраста.

Счастливый отец двух совершенно очаровательных сыновей - молодой «муж». Персей приехал в Челябинск из ижевского зоопарка. На тот момент ему было всего четыре месяца. Мама-рысь от него отказалась. Однако у самого красавца Персея родительский инстинкт оказался весьма сильно развит. И это очень и очень радует всех вокруг.