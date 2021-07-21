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В Челябинской области с начала года коронавирус унес около двух тысяч жизней
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21.07.2021

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21.07.2021 16:38
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Челябинский зоопарк выбирает лучшие имена братцам-рысятам

Челябинский зоопарк выбирает лучшие имена братцам-рысятам: негоже двум красавцам-мальчишкам, появившимся на свет еще 16-го мая, так долго ходить безымянными.

По доброй традиции, сотрудники муниципального учреждения призывают на помощь своих друзей.

Интересно, что свои варианты имен посетители зоопарка могут оставить исключительно в специальном почтовом ящике, возле вольера семейства кошачьих (подписчики группы зоопарка в ВКонтакте уже начали предлагать имена, но оказалось, что это не считается). Имена-победители будут озвучены в середине августа.

Напомним, двое рысят родились у Персея и Полинки (она же Пятнышко), мальчишки стали первенцами кошачьей пары. Целый месяц новоиспеченная мать скрывала малышей от посторонних взглядов.

В зоопарке отмечают, что Полинка – отличная мать: она и играет со своими детенышами, и кормит их исправно, и за их передвижениями следит внимательным материнским взглядом.

В челябинском зоопарке пятнистая красавица проживает с начала 2019-го года – в столицу Южного Урала она прибыла из столичного зоопарка, где жила в большой рысиной семье, в полуторагодовалом возрасте. Интересно, что московские родители-рыси лишь Пятнышку позволяли присматривать за подрастающими братьями и сестрами: к материнству прекрасная хищница была готова с юного возраста.

Счастливый отец двух совершенно очаровательных сыновей - молодой «муж». Персей приехал в Челябинск из ижевского зоопарка. На тот момент ему было всего четыре месяца. Мама-рысь от него отказалась. Однако у самого красавца Персея родительский инстинкт оказался весьма сильно развит. И это очень и очень радует всех вокруг.

Автор: Евгения Александрова
Челябинский зоопарк
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На пешеходной зоне улицы Кирова в Челябинске сегодня, 21 июля, состоялось открытие стел
21.07.2021

На Кировке появилась стела с обратным отсчетом до выборов

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трехгорный (Челябинская область) стал лауреатом конкурса «Школы Росатома» на лучшую организацию о
21.07.2021

Пять школьников Трёхгорного поучаствуют в отраслевой смене «Росатома» для одарённых детей
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21.07.2021

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21.07.2021

Конопля да не та: в «Коелгинском» уже второй год выращивают эту царицу полей
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Александр Астахов: Новые общественные пространства Челябинска сформируются в срок

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Пострадавшим от ЧС предложили простить долги

19.07.2021 13:54

В России прогнозируют рост цен на ОСАГО

19.07.2021 13:44

Челябинские власти следят за сетевиками

19.07.2021 13:42

Одна школа и десять детсадов: в администрации Челябинска рассмотрели ход строительства

19.07.2021 13:36

Десятка за прививку: в России хотят поддержать вакцинировавшихся пенсионеров

19.07.2021 12:54

Готовность Челябинска к новому отопительному сезону проверяет городская комиссия

19.07.2021 12:21

Магнитогорцы посвятили стихи родному городу