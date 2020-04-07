Челябинский зоопарк запустил усато-хвостато-крылатый флешмоб

Челябинский зоопарк по случаю Всемирного дня здоровья запустил позитивный флешмоб, к участию в котором приглашаются все южноуральцы, дома у которых обитают хвостатые-усатые-крылатые любимцы.

"Если у вас есть домашние питомцы (а может и не домашние), выкладывайте их фото с хештегом #челябинскийзоопарк и #сидимдомаспитомцем , а также отмечайте челябинский зоопарк в социальных сетях", - призывает жителей региона к участию в доброй акции креативный коллектив городского зверинца.

Сотрудники зоопарка обещают собрать все фото вместе и, опубликовав их, создать своим подписчикам в социальных сетях прекрасное, радужное настроение в эти затянувшиеся выходные.