29.07.2021
Челябинское УФАС проверит жалобу о закупке 40 автобусов
29.07.2021
Челябинские тигры обзавелись новыми игрушками
29.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 июля
29.07.2021
Спортивные власти Челябинска готовы обсудить места для будущего теннисного корта
29.07.2021
УФАС: В Челябинской области цены на хлеб ниже, чем в УФО
29.07.2021
В Челябинске начался фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества
Челябинское УФАС проверит жалобу о закупке 40 автобусов
29.07.2021
УФАС: В Челябинской области цены на хлеб ниже, чем в УФО
27.07.2021
Руководителем УФАС по Саратовской области назначили челябинку Елену Рысеву
16.03.2021
Покупка детсада обернулась для мэрии Копейска возбуждением дела
10.02.2021
УФАС проверила скачок цен на авиабилеты из Челябинска в Москву
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021