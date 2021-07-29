Челябинское УФАС проверит жалобу о закупке 40 автобусов

Челябинское УФАС России проверит жалобу на закупку 40 автобусов на сжиженном природном газе. Начальная цена контракта составляет 551 миллион рублей.

Заказчиком является Управление транспорта Администрации города Челябинска.

«С жалобой на нарушения документации об аукционе в ведомство обратилось ООО «Газомоторное топливо-Раритек» (Челябинск). В своей жалобе компания указывает на неправомерное установление заказчиком требования относительно длины автобусов. Податель жалобы полагает, что данное условие может привести к ограничению конкуренции», - сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС России.

Антимонопольный орган изучит информацию и даст оценку обоснованности доводов жалобы.