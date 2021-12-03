03.12.2021
Челябинской области компенсируют налоговые вычеты по инвестпроектам
02.12.2021
Бывший замглавы Магнитогорска арестован на два месяца
02.12.2021
Школы Снежинска отправлены на дистант со 2 декабря, Озерска – с 4 декабря
02.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье декабря
02.12.2021
Больше магнитогорских школьников научится потребительской грамоте
02.12.2021
В Челябинской области гололед вторые сутки мешает нормальной работе мусоровозов
Челябинской области компенсируют налоговые вычеты по инвестпроектам
07.11.2021
Во сколько обходится лечение южноуральцев с ковидом в стационарах
05.11.2021
У вакцинированных есть шанс получить 100 тысяч рублей
20.10.2021
Первую неделю ноября в России предлагают сделать нерабочей
08.09.2021
В Челябинске будет создан ПЦР-центр
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021