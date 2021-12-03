Челябинской области компенсируют налоговые вычеты по инвестпроектам

Челябинская область получит 57,2 миллиона рублей из федерального бюджета в качестве частичной компенсации выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Информация об этом опубликована на сайте правительства страны.

Как сообщает пресс-служба минфина региона, инвестиционный налоговый вычет – один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, на сумму до 90% от объёма инвестиций в развитие своего бизнеса, говорится в официальном сообщении правительства России.

Согласно действующим правилам, субъекты, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, могут получить до 200 миллионов рублей за каждую компанию при условии, что она не связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

В Челябинской области возможностью получить инвестиционный налоговый вычет воспользовались организации, работающие в сфере промышленного производства и предоставления ремонтных услуг. По итогам 2020 года предпринимателям, заявившим свое право на возврат, вернулось 274,3 миллиона рублей.

«Челябинская область поддержала инвестиционную активность бизнеса с помощью налоговых вычетов. И, конечно, областной бюджет понес определенные потери. Но нам их компенсируют, пусть и частично, – сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Регион получит деньги в виде дотаций. Это значит, что мы сможем направить их на финансирование текущих, уже запланированных в бюджете, расходов».

Компенсации за предоставление инвестиционного налогового вычета – часть комплекса мер по поддержке регионов, помогающая снизить нагрузку на их бюджеты, отметили в правительстве страны. В числе других инструментов – реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволяют привлекать дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.