Чемпионат по рогейну: с картой и компасом по Уральским горам

В Челябинской области в ближайшие выходные, 30-31 июля, пройдет чемпионат России по суточному рогейну. За 24 часа спортсмены смогут преодолеть более 100 километров.

Южный Урал во второй раз станет местом проведения чемпионата страны. В 2011 году на местности около Кыштыма уже проводились всероссийские старты в суточном ориентировании (рогейн). Суть рогейна - с помощью компаса и карты за 24 часа найти на местности как можно большее число контрольных пунктов (КП). За опоздания начисляются штрафные баллы. Состав команды - от двух до пяти человек.

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В этом году организаторы подготовили спортивную карту, которая охватывает площадь порядка 220 квадратных километров. Финиш - в спортивно-туристическом центре "Провинция", что в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа, старт в шести километрах от финиша. Границы района проходят на юге - по озеру Большой Агардяш, на севере – по санаторию Дальняя Дача, на востоке – по дороге Кыштым - Карабаш, на западе – по поселку Егусты. Масштаб карты для суточного рогейна - в одном сантиметре 250 метров. До выхода на старт участники планируют порядок прохождения контрольных пунктов.

«На местности установлено порядка 80 КП. Победители, скорее всего, за сутки смогут преодолеть 120 и более километров. Отдохнуть и поспать можно будет либо в "Провинции", либо в лесных условиях. Для этого спортсмены обычно берут с собой легкие спальные мешки, какой-то запас продуктов. При этом в лесу также будут располагаться и пункты, где участники смогут пополнить запасы воды. Некоторые контрольные пункты установлены в красивых точках наших Уральских гор. На старт выйдут не только ориентировщики, но и любители трейловых забегов, которые любят и умеют ориентироваться на местности», - рассказал организатор и главный судья чемпионата России Андрей Акимов.

В чемпионате будут участвовать спортсмены из почти двух десятков территорий - Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново, Красноярска, Омска, Таганрога, Уфы, Димитровграда, Сарова, Челябинска и Челябинской области, Екатеринбурга, Ленинградской области, Казани и других городов.

Старт чемпионата - 30 июля в 12.00. Отметим, что в рамках чемпионата пройдут и соревнования по 6-часовому рогейну.