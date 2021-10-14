Через четыре года челябинские трамваи смогут развивать скорость до 25-ти километров в час.

Такой оптимистичный прогноз озвучил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

На его взгляд, достижение таких показателей реально – при условии, что работа по развитию трамвайной (рельсовой) системы будет проводиться комплексно.

Как отметил замминистра, одним из важных направлений данной работы является обособление трамвайных путей.

«У нас грандиозные планы по строительству метротрамвая. Впереди, в ближайшие четыре года, будем вести подготовку существующей трамвайной сети, ремонтировать пути, заниматься их обособлением, строить трамвайные платформы. Все это будет сделано для того, чтобы обеспечить комфортное передвижение пассажиров по всей системе в будущем», - подчеркнул Александр Егоров.

По его словам, обособление путей необходимо для того, чтобы повысить безопасность движения и увеличить скорость городского общественного электротранспорта.

По нормативам, скоростным трамвай можно считать, если он движется со скоростью от 21-го километра в час и выше. На участках, где произведено обособление путей (например, проспект Победы, Свердловский проспект) трамваи способны развивать скорость от 22-х километров в час и выше. На других участках, где обособления нет, скорость электротранспорта заметно ниже.

Услышать подробный рассказ Александра Егорова о преобразованиях, которые ждут трамвайную систему Челябинска, можно здесь.