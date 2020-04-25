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Число муниципалитетов Челябинской области с подтвержденным коронавирусом выросло до 23

Общество
Вчера, 23:52
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области заболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19 выявлены уже в 23 муниципальных образованиях региона.

Первый случай коронавируса выявлен в Еманжелинском районе. Заболела 62-летняя женщина. В Администрации района отмечают, что она за пределы муниципалитета не выезжала. «На данный момент выявляются и проверяются люди, находившиеся в непосредственном контакте с инфицированной ковидом», - уточнили в мэрии. Проводятся экспресс тестирование контактирующих, санитарная обработка по адресу проживания заболевшей и места пребывания. Контактным вручаются постановления Роспотребнадзора о соблюдении карантина.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Златоусте – 107, прирост за сутки – 28 случаев. В Златоусте самый возрастной в области пациент с коронавирусом – ему 90 лет.

В списке заболевших пять завозных случаев – из Пхукета, КНР и три из Москвы. Шестеро – никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Остальные заболели послед контакта с зараженным. В городе произошла вспышка коронавируса в городской больнице. На карантин закрыт один из корпусов. Пока только один выздоровел и выписан, остальные продолжают лечение. У восьми (сутки назад – у шести) пациентов – пневмония, в том числе у пятерых не контактных. У 54 пациентов нет никаких клинических проявлений болезни. Умер 78-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. У него была пневмония тяжелой степени.

На втором месте по числу заболевших остается Челябинск. В областном центре официально подтверждено 73 случая коронавируса, за сутки добавилось восемь. Одного из контактировавшего с заболевшим – 49-летнего челябинца – врачи не смогли найти и всю информацию о нем передали в полицию. Самому маленькому пациенту с коронавирусом – один год, самому старшему – 88 лет.

Из общего числа случаев заболевания – 23 завозных, в том числе 10 – из Москвы, остальные из Германии, Лондона, Италии, Польши, Украины, Испании, США, Доминиканской Республики, Минвод, Новосибирска. Семнадцать пациентов никуда за пределы региона не выезжали и ни с кем из больных не контактировали. Остальные заболели после контакта с заболевшим.

У 12 заболевших – пневмония (сутки назад была у семи), из них семеро никуда не выезжали за пределы региона и ни с кем не контактировали, один приехал из США, один – из Москвы. У двоих тяжелая степень заболевания, из них один – 58-летний на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У 21 человека нет клинических признаков заболевания. Один человек скончался - 66-летний челябинец, который приехал из клиники Москвы (у него была онкология). Выписан из больницы 21 человек, остальные продолжают лечение.

Третье место по числу выявленных случаев у Магнитогорска – 44 человека от двух до 80 лет. За сутки добавились 12. В списке заболевших пятеро детей. Из общего число всего восемь завозных случаев, в том числе четыре – из Москвы. Шестеро никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. У 18 заболевших выявлена пневмония (плюс шесть за сутки). Из них один заразился после общения с приехавшим из Армении, двое вернулись из Москвы, шестеро никуда не выезжали и ни с кем из заболевших не общались, остальные – после контакта с заболевшими. У 51-летнего магнитогорца тяжелая степень пневмонии, он на ИВЛ. Всего выписаны восемь человек, остальные продолжают лечение.

В Миассе 10 случаев заражения. Самому маленькому – четыре года, старшему – 60 лет. В списке заболевших сотрудники полиции отдела «Южный». Из общего числа случаев заболевания один завозной - из Испании. Двое заболевших никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, у них пневмония средней и легкой степени. Один выписан, остальные продолжают лечение.

В Кизильском районе семеро заболевших – от шести месяцев до 79 лет. Один случай завозной – из ОАЭ. У двоих пневмония: 64-летний ни с кем не контактировал и никуда не выезжал, 79-летний заболел после контакта с больным. Пятеро выписаны, двое с пневмонией продолжают лечение.

В Троицке число заболевших выросло за сутки с четырех до шести. Двое не контактны и никуда не выезжали, остальные заразились после контакта. Все продолжают лечение.

В Брединском районе шестеро заболевших – от 25 до 57 лет. Три случая завозных (из Дагестана, ОАЭ, Минводы). Один никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. У троих - пневмония. Трое выписаны, трое продолжают лечение.

В Ашинском районе число заболевших за сутки выросло с двух до пяти. Самому маленькому – три года, старшему – 63. Из них четверо приехали из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим. У 28-летнего жителя пневмония тяжелой степени.

В Верхнем Уфалее четверо заболевших, у всех пневмония. Трое никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, один заболел после встречи с зараженным. Все продолжают лечение.

В Верхнеуральске – три случая, все завозные. Один – из Новосибирска, двое приехали из ОАЭ, у обоих была пневмония, уже выписаны. Один продолжает лечение.

В Снежинске три подтвержденных случая (приехали из Доминиканской Республики, все выписаны).

В Красноармейском районе трое заболевших. Один приехал из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим. Один пациент – 80-летний - никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, у него пневмония. Все продолжают лечение.

В Катав-Ивановском районе – трое от 32 до 71 года. Один приехал из Пензы, двое заразились после контакта с больным. Все продолжают лечение.

В Копейске – число заболевших за сутки выросло с двух до трех. Один приехал из Москвы, 58-летний пациент никуда не выезжал и ни с кем больным не общался, у него пневмония. Все продолжают лечение.

Чебаркульский район – двое с пневмонией (один приехал из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим, оба в больнице), в Трехгорном – двое (один приехал из Москвы, один заразился после общения с ним, продолжают лечение), в Коркинском районе – двое (одна приехала из Москвы, вторая заразилась после контакта. Продолжают лечение).

В Сосновском районе один заболевший (54-летний пациент никуда не выезжал и ни с кем из заболевших не контактировал, у него пневмония легкой степени,), Кусинском районе – один (заразился после контакта с больным, продолжает лечение), Уйский район – один (приехал из Москвы, продолжает лечение), в Еткульском районе - 85-летний житель (он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, находился на лечении в отделении анестезиологии-реанимации районной больницы, у мужчины – пневмония).

В больницах области также проходят лечение 13 жителей других регионов. Семеро приехали из Москвы, один из Санкт-Петербурга (Златоуст), один из Ленинградской области, один – из Ставропольского края (временно живет и работает в Копейске), один из Сибая в Магнитогорск, один из ЯНАО. Они были доставлены в лечебные учреждения Челябинска с аэропорта и железнодорожного вокзала. Все продолжают лечение.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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