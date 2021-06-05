Число поборовших ковид южноуральцев превысило 58 тысяч

В Челябинской области начала пандемии 58 тысяч 23 инфицированных коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов сумели победить коварную болезнь. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 115 заболевших ковидом (днем ранее – 107).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что аналогично показателю предшествующего дня (днем ранее выявлено также 85 инфицированных). С начала пандемии выявлено 63 тысячи 461 случай.

За сутки зарегистрирована смерть шести человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло семь человек). У всех причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 884 жителей. Из них одна тысяча 670 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 214 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 512 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 548 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.