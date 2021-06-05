05.06.2021
В Челябинской области на поле экстренно сел самолет
05.06.2021
Число поборовших ковид южноуральцев превысило 58 тысяч
05.06.2021
Южноуральцев ждут на прививку в садах, парках, на рынках, в ТРК и в храме
05.06.2021
В семи городах Челябинской области на три дня объявлены НМУ
05.06.2021
ВТБ и «ДОМ.РФ» разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах
05.06.2021
В 2021 году РМК направит на природоохранные мероприятия более двух миллиардов рублей
Число поборовших ковид южноуральцев превысило 58 тысяч
05.06.2021
Южноуральцев ждут на прививку в садах, парках, на рынках, в ТРК и в храме
02.06.2021
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 2,6 тысячи человек
01.06.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 85 новых случаев ковида
31.05.2021
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021