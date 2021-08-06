Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 77 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 77 тысяч 61 случай коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 355 новых случаев коронавируса, что на 0,9% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 352 случая, прирост – 0,6%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, из общего числа заболевших 67 тысяч 599 инфицированных жителей сумели победить коварную болезнь. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 269 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 267).

С начала пандемии коронавирус оборвал жизни трех тысяч 513 жителей. Из них две тысячи 254 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки скончалось 15 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция (днем ранее – 21). Причина смерти - ковидная пневмония.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 907 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 836 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.