09.01.2022
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 150 тысяч
09.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 января (дополняется)
09.01.2022
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
09.01.2022
В Челябинске прошел парад королевских корги
09.01.2022
В третий день рождественских святок посещают сирот
09.01.2022
Ограничение на движение общественного транспорта на М-5 в Челябинской области продлено
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 150 тысяч
05.01.2022
За сутки заболело ковидом 400 южноуральцев, выздоровело 417, скончалось 27
02.01.2022
За сутки заболело ковидом 445 южноуральцев, выздоровело 468, скончалось 26
30.12.2021
Где в праздники южноуральцы смогут привиться от ковида
30.12.2021
За сутки заболело ковидом 483 южноуральца, выздоровело 572, умерло 26
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021