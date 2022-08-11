11.08.2022
На фестивале йоги и музыки в Миассе выступят солисты оркестра Мариинского театра
11.08.2022
Расширен список медорганизаций, которые могут претендовать на допфинансирование
11.08.2022
«Ростелеком» подключил к интернету базу отдыха в поселке Увильды
11.08.2022
Число заболевших ковидом за сутки в Челябинской области вновь выросло
11.08.2022
Увеличивается число жертв магнитогорского лжериэлтора
11.08.2022
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов на Южном Урале до 60 миллиардов рублей
Число заболевших ковидом за сутки в Челябинской области вновь выросло
10.08.2022
Суточное число заболевших ковидом в Челябинской области начало снижаться
09.08.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
08.08.2022
В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом за сутки
29.07.2022
Чтобы локти потом не кусали: Текслер напомнил о вакцинации от COVID-19
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022