Число жертв коронавируса в Челябинской области превысило 250 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Количество жертв пандемии в регионе превысило в результате 250 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, 71-летняя женщина умерла непосредственно от коронавирусной инфекции. У 80-летнего мужчины COVID-19 стал сопутствующим заболеванием. Пожилой человек страдал от гипертонической болезни и почечной недостаточности.

Напомним, сейчас в Челябинской области действует телефон «горячей» линии министерства здравоохранения: (351) 240-15-16. Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме. Также открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88 и телефон «горячей» линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8-351-269-77-77.

В Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.