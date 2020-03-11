ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Чистое небо» Челябинска

Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Сегодня, 16:54
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинским журналистам сегодня, 11-го марта, показали частичку «Чистого неба» - операторы связи после завершения всех необходимых переключений демонтировали провода воздушных линий на участке напротив городской филармонии. От паутины висящих проводов были освобождены опоры наружного освещения.

Всего в 2020-м году в Челябинске под землю планируют «упрятать» более ста километров проводов, для которых сейчас готовится вся необходимая подземная инфраструктура.

К концу текущего года жителям мегаполиса обещают ощутимые изменения в воздухе, а именно приятные прогулки под «беспроводным» небом областного центра на Свердловском проспекте, улицах Кирова, Цвиллинга, Энгельса, Курчатова, Худякова, пересечении улиц Бажова и Героев Танкограда (именно здесь в настоящее время основные работы по переносу кабелей связи под землю).

По словам начальника управления технического развития министерства информационных технологий и связи региона Константина Макаренко, проект «Чистое небо» в Челябинске вошел в активную стадию в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

«Мы решили привести в порядок линии связи на гостевых маршрутах, то есть спрятать провода в кабельную канализацию. Проблема состояла в том, что в Челябинске есть только одна кабельная канализация, которая принадлежит компании «Ростелеком». А, по мнению челябинского УФАС, необходимо наличие второй, альтернативной. Поэтому в течение 2018-го года мы проводили различные переговоры с операторами связи, с «Ростелекомом», на чьем балансе находится кабельная канализация. Смогли договориться о тарифах, которые были бы приемлемы для других операторов связи при прокладывании кабельных линий под землей», - рассказал Константин Макаренко.

Он напомнил, что работа по переносу проводов в столице Южного Урала началась в 2019-м году. В течение года на основных гостевых маршрутах Челябинска (в том числе на Свердловском проспекте, улицах Энгельса, Курчатова) под землю было спрятано в общей сложности около 400 километров кабеля. В текущем год столица Южного Урала продолжает реализацию программы «Чистое небо». Задача - «упрятать» под землю более ста километров кабеля.

«Надеемся, постепенно наш город станет более благоустроенным и красивым, тем более что Челябинск вошел в перечень территорий-пилотов проекта минстроя России «Умный город». «Чистое небо» - это один из шагов Челябинска к тому, чтобы стать действительно умным городом», - отметил Константин Макаренко.

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов, также присутствовавший при демонтаже воздушных проводов возле филармонии, подчеркнул, что при новом строительстве городские власти

в обязательном порядке ставят следующее условие проектировщикам: системы наружного освещения должны находиться под землей.

«За прошедшие выходные, когда был мокрый снег, на сетях наружного освещения в Челябинске случилось 22 порыва, что, соответственно, привело к коротким замыканиям. Уход от воздушного способа прокладки проводов обеспечит лучшую сохранность кабеля», - сказал Максим Куляшов.

Компания Теле2 участвует в проекте «Чистое небо» на протяжении двух лет. За этот период под землю было перенесено более 42-х километров кабеля.

«Данные нововведения позволяют минимизировать риски повреждений проводов, в том числе крупногабаритной техникой, и уменьшить влияние погодных условий, при которых возможны порывы. Качество связи улучшается, тарифы при этом не растут», - рассказал представитель челябинского филиала Теле2.

Главный по «Чистому небу» в Челябинске - «Ростелеком» - в прошлом году перевел в свою кабельную канализацию 395 километров воздушных линий связи мобильных операторов. В этом году компания планирует подготовить подземную инфраструктуру для еще почти 130-ти километров ВЭЛ, принадлежащих операторам и расположенных на опорах наружного освещения и крышах челябинский зданий.

 

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 16:24
Депутата из Челябинска, обвиняемую в мошенничестве, отправили в СИЗО
Общество
Сегодня, 13:51
В ситуации разбирается руководство «Уралтрансмаша»
Новый трамвай встал в Челябинске по вине водителя
Происшествия
Сегодня, 12:47
В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержана депутат Калининского района
Экономика
Сегодня, 10:39
В Челябинске подорожает проезд в маршрутках
Сегодня, 10:08
ГИБДД Челябинска просит водителей и пешеходов быть предельно осторожными
Сегодня, 09:41
В Челябинской области отметили профессиональный праздник хранители старины
Сегодня, 09:38
В Челябинской области сохраняется карантин в больницах и учреждениях соцзащиты
Сегодня, 09:15
В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидпорог превышен в 11 муниципалитетах
Вчера, 21:30
Полиция разыскивает жительницу Миасса, вернувшуюся из Италии и отказавшуюся от госпитализации
Вчера, 16:48
В Челябинске родился богатырь накануне Международного женского дня
Вчера, 16:38
Анонсы событий и мероприятий на 11 марта
Вчера, 16:12
В Челябинске ищут место для строительства приюта для животных
Вчера, 16:03
Причина поломки нового трамвая в Челябинске пока не установлена
Вчера, 15:23
В Челябинске к 75-летию Победы украсят общественный транспорт
Общество
Сегодня, 13:51
В ситуации разбирается руководство «Уралтрансмаша»
Новый трамвай встал в Челябинске по вине водителя
Экономика
Сегодня, 11:41
Текслер - банкирам: Окститесь
Новости
Сегодня, 17:10
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 марта
Сегодня, 17:01
Происшествия
В Челябинской области возбудили уголовное дело по контрактам на ремонт и строительство дорог
Сегодня, 15:41
Происшествия
В Магнитогорске на уроке умер 17-летний школьник
Сегодня, 14:51
Происшествия
Жительница Казахстана приехала в Магнитогорск «подсаживать» местных жителей на героин
Сегодня, 14:49
Экономика
О реализации в Челябинской области нацпроекта по повышению производительности труда узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 17:10
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 марта
Сегодня, 14:16
Общество
Челябинцев призывают бойкотировать маршрутки, в которых повысится цена за проезд
Сегодня, 11:47
Общество
Сто «Умных парковок» оборудовала в Челябинской области компания «Интерсвязь»
Сегодня, 11:28
Общество
Челябинские полицейские предлагают заработать на оружии
Сегодня, 10:08
Общество
ГИБДД Челябинска просит водителей и пешеходов быть предельно осторожными
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика