«Чистое небо» Челябинска

Челябинским журналистам сегодня, 11-го марта, показали частичку «Чистого неба» - операторы связи после завершения всех необходимых переключений демонтировали провода воздушных линий на участке напротив городской филармонии. От паутины висящих проводов были освобождены опоры наружного освещения.

Всего в 2020-м году в Челябинске под землю планируют «упрятать» более ста километров проводов, для которых сейчас готовится вся необходимая подземная инфраструктура.

К концу текущего года жителям мегаполиса обещают ощутимые изменения в воздухе, а именно приятные прогулки под «беспроводным» небом областного центра на Свердловском проспекте, улицах Кирова, Цвиллинга, Энгельса, Курчатова, Худякова, пересечении улиц Бажова и Героев Танкограда (именно здесь в настоящее время основные работы по переносу кабелей связи под землю).

По словам начальника управления технического развития министерства информационных технологий и связи региона Константина Макаренко, проект «Чистое небо» в Челябинске вошел в активную стадию в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

«Мы решили привести в порядок линии связи на гостевых маршрутах, то есть спрятать провода в кабельную канализацию. Проблема состояла в том, что в Челябинске есть только одна кабельная канализация, которая принадлежит компании «Ростелеком». А, по мнению челябинского УФАС, необходимо наличие второй, альтернативной. Поэтому в течение 2018-го года мы проводили различные переговоры с операторами связи, с «Ростелекомом», на чьем балансе находится кабельная канализация. Смогли договориться о тарифах, которые были бы приемлемы для других операторов связи при прокладывании кабельных линий под землей», - рассказал Константин Макаренко.

Он напомнил, что работа по переносу проводов в столице Южного Урала началась в 2019-м году. В течение года на основных гостевых маршрутах Челябинска (в том числе на Свердловском проспекте, улицах Энгельса, Курчатова) под землю было спрятано в общей сложности около 400 километров кабеля. В текущем год столица Южного Урала продолжает реализацию программы «Чистое небо». Задача - «упрятать» под землю более ста километров кабеля.

«Надеемся, постепенно наш город станет более благоустроенным и красивым, тем более что Челябинск вошел в перечень территорий-пилотов проекта минстроя России «Умный город». «Чистое небо» - это один из шагов Челябинска к тому, чтобы стать действительно умным городом», - отметил Константин Макаренко.

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов, также присутствовавший при демонтаже воздушных проводов возле филармонии, подчеркнул, что при новом строительстве городские власти

в обязательном порядке ставят следующее условие проектировщикам: системы наружного освещения должны находиться под землей.

«За прошедшие выходные, когда был мокрый снег, на сетях наружного освещения в Челябинске случилось 22 порыва, что, соответственно, привело к коротким замыканиям. Уход от воздушного способа прокладки проводов обеспечит лучшую сохранность кабеля», - сказал Максим Куляшов.

Компания Теле2 участвует в проекте «Чистое небо» на протяжении двух лет. За этот период под землю было перенесено более 42-х километров кабеля.

«Данные нововведения позволяют минимизировать риски повреждений проводов, в том числе крупногабаритной техникой, и уменьшить влияние погодных условий, при которых возможны порывы. Качество связи улучшается, тарифы при этом не растут», - рассказал представитель челябинского филиала Теле2.

Главный по «Чистому небу» в Челябинске - «Ростелеком» - в прошлом году перевел в свою кабельную канализацию 395 километров воздушных линий связи мобильных операторов. В этом году компания планирует подготовить подземную инфраструктуру для еще почти 130-ти километров ВЭЛ, принадлежащих операторам и расположенных на опорах наружного освещения и крышах челябинский зданий.