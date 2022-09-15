ЧОДКБ бесплатно проведёт диагностику аутизма у детей

Челябинская областная детская клиническая больница начала бесплатно проводить диагностику детей с подозрением на расстройства аутистического спектра (РАС). Это первое учреждение в регионе, которое включилось в программу ранней диагностики и помощи детям с аутизмом.

Как сообщили в ЧОДКБ, такую диагностику имеют право проводить и выдавать по ней заключение только медицинские психологи, либо врачи – неврологи и психиатры. В ЧОДКБ закуплен дорогостоящий сертифицированный комплект материалов для методики ADOS-2.

Одним из первых практикующих сертифицированных медицинских психологов в Челябинской области, которые начали проводить диагностику ADOS-2 стала Анна Васильева. Она прошла специализированное очное обучение в Москве.

В Москве такая диагностика стоит около 14 тысяч рублей, но в Челябинской области для детей она будет проводиться бесплатно по полису ОМС.

Диагностика проводится с 12 месяцев. Получить направление можно у участкового педиатра. Педиатры проводят первичное скрининговое анкетирование родителей для выявления детей, попадающих в группу риска по РАС. Если уже есть диагноз РАС - в проведении диагностики ADOS-2 нет необходимости.

Пока такой диагностический кабинет открыт только ЧОДКБ, там принимают детей со всей области. Скоро аналогичный кабинет для челябинцев откроют на базе детской городской больницы №8.