ЧОДКБ получила сертификат Росздравнадзора, подтверждающий соответствие международным стандартам
Общество
Сегодня, 11:08

Челябинская областная детская клиническая больница первой среди лечебных учреждений Южного Урала получит Сертификат Росздравнадзора, подтверждающий соответствие международным стандартам качества оказания медицинских услуг.

Решение о выдаче ЧОДКБ сертификата соответствия требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и безопасность медицинской деятельности» было принято Росздравнадзором после двухлетних комплексных проверок медицинского учреждения.

«Этому событию предшествовала напряженная, целенаправленная работа по внедрению системы менеджмента качества оказания медицинской помощи, в которую были включены все сотрудники: не только медицинский персонал, но и технические, инженерные службы, охрана», – отметила главный врач ГБУЗ ЧОДКБ Галина Киреева. Специалисты проверяли не только качество оказания медицинской помощи, но и уровень работы всех иных служб учреждения.

Процедура сертификации предусматривает проведение оценки деятельности медицинской организации по 12 направлениям. Среди них - управление персоналом, эпидемиологическая и лекарственная безопасность, контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий и безопасность среды. Также в список критериев входит организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной медицины и соответствие клиническим рекомендациям.

ЧОДКБ в течение двух лет планомерно внедряла все практические рекомендации Росздравнадзора. «Сначала провели самостоятельный аудит, потом внешний аудит, который выявил ряд направлений, требующих усовершенствования. Следующая проверка показала положительную динамику изменений», - рассказала Киреева.

На прошлой неделе бригада экспертов в составе специалистов ФГБУ «Национальный институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения дала положительную оценку работе коллектива ГБУЗ ЧОДКБ и выдала Сертификат соответствия самым высоким стандартам качества и безопасности медицинской деятельности.

Система добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и безопасность медицинской деятельности» была разработана Росздравнадзором с учетом международных стандартов и утверждена в 2016 году. На сегодня в Российской Федерации Сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» имеют 27 больниц, из которых только две детские.

Фото из открытых источников

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Челябинская областная детская клиническая больница
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