ЧОДКБ получила сертификат Росздравнадзора, подтверждающий соответствие международным стандартам

Челябинская областная детская клиническая больница первой среди лечебных учреждений Южного Урала получит Сертификат Росздравнадзора, подтверждающий соответствие международным стандартам качества оказания медицинских услуг.

Решение о выдаче ЧОДКБ сертификата соответствия требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и безопасность медицинской деятельности» было принято Росздравнадзором после двухлетних комплексных проверок медицинского учреждения.

«Этому событию предшествовала напряженная, целенаправленная работа по внедрению системы менеджмента качества оказания медицинской помощи, в которую были включены все сотрудники: не только медицинский персонал, но и технические, инженерные службы, охрана», – отметила главный врач ГБУЗ ЧОДКБ Галина Киреева. Специалисты проверяли не только качество оказания медицинской помощи, но и уровень работы всех иных служб учреждения.

Процедура сертификации предусматривает проведение оценки деятельности медицинской организации по 12 направлениям. Среди них - управление персоналом, эпидемиологическая и лекарственная безопасность, контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий и безопасность среды. Также в список критериев входит организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной медицины и соответствие клиническим рекомендациям.

ЧОДКБ в течение двух лет планомерно внедряла все практические рекомендации Росздравнадзора. «Сначала провели самостоятельный аудит, потом внешний аудит, который выявил ряд направлений, требующих усовершенствования. Следующая проверка показала положительную динамику изменений», - рассказала Киреева.

На прошлой неделе бригада экспертов в составе специалистов ФГБУ «Национальный институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения дала положительную оценку работе коллектива ГБУЗ ЧОДКБ и выдала Сертификат соответствия самым высоким стандартам качества и безопасности медицинской деятельности.

Система добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и безопасность медицинской деятельности» была разработана Росздравнадзором с учетом международных стандартов и утверждена в 2016 году. На сегодня в Российской Федерации Сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» имеют 27 больниц, из которых только две детские.

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