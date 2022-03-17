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17.03.2022

Что делать, если болит спина? Советы от ведущего врача-рентгенолога сети клиник «МЛЦ»
Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»
МЛЦ
Артем Обласов 
Общество
17.03.2022 12:33

Что делать, если болит спина? Советы от ведущего врача-рентгенолога сети клиник «МЛЦ»

Ведущий врач-рентгенолог Федеральной сети медицинских центров «МЛЦ» Обласов Артем Анатольевич рассказал, почему о своем позвоночнике лучше знать все и заботится о здоровье спины смолоду.

Проблемы с позвоночником у взрослых и детей сегодня не редкость. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, долгие часы, проведенные за компьютером — все это не лучшим образом сказывается на здоровье нашей спины. Остеохондроз, артроз межпозвонковых суставов, их воспаление, спазм мышечных волокон и перенапряжение, грыжи... Причин, вызывающих боль в пояснице, грудине, в области сердца, плечах может быть немало.

Проблемы в шейном отделе позвоночника могут быть одной из причин серьезных головных болей. Вовремя выявить патологию и точно поставить правильный диагноз при болях в спине помогает такой метод диагностики, как МРТ (магнитно-резонансная томография).

Как МРТ позвоночника позволяет избежать серьезных проблем со здоровьем, вовремя получить квалифицированную помощь и вести здоровый образ жизни правильно?  Поговорили об этом с ведущим врачом-рентгенологом Федеральной сети медицинских центров «МЛЦ» Обласовым Артемом Анатольевичем.

 - Что такое МРТ и в каких случаях нужен этот вид исследований?

- МРТ – это современный метод диагностики, позволяющий получить анатомические  изображения  органов без использования   рентгеновских лучей.  Во многих случаях только МРТ может получить диагностическое изображение, необходимое для выбора эффективного способа лечения.

- Какой вид МРТ наиболее востребован у жителей Челябинска?

- Одно из наиболее часто  проводимых исследований - МРТ позвоночника. Оно позволяет увидеть даже начальные изменения в тканях, позвонках, связках, суставах, только зарождающуюся грыжу и даже  онкологию на начальных стадиях. Соответственно, имея такие подробные и грамотные результаты диагностики врач -специалист может начать лечение заблаговременно. Чаще всего МРТ предлагает сделать специалист, которому уточняющая информация необходима для постановки диагноза - это невролог, остеопат. Но человек может прийти и самостоятельно, если его беспокоят боли различной локализации. МРТ позвоночника будет целесообразно пройти при болях в шее, спине, области ягодиц, головных болях, а также в том случае, если вы чувствуете онемение рук, нарушение чувствительности ног. Если вы чувствуете боли, но не знаете какой вид МРТ вам сделать, то в «МЛЦ» врач-рентгенолог  обязательно поможет определить, что нужно именно вам.

 - То есть прийти к вам можно и без направления профильного специалиста?

Для того чтобы пройти МРТ в Челябинске, можно просто обратиться в наш медицинский центр «МЛЦ» по адресу ул.Чайковского, 181.  Перед обследованием врач-рентгенолог задаст вам вопросы, чтобы уточнить то, что вас беспокоит. После такой мини-консультации врач-рентгенолог порекомендует обследование, которое необходимо в вашем случае. Часто именно результаты МРТ становятся основанием для обращения к профильным специалистам. После обследования вы получите протокол с подробным и понятным описанием результатов и диск с изображениями. Врач-рентгенолог объяснит вам то, что написано в протоколе, и даст рекомендации к какому специалисту следует обратиться с вашей проблемой. Кстати, вы можете получить консультацию необходимого специалиста здесь же, в «МЛЦ».

 - А если человек абсолютно здоров, и у него ничего не болит, нужно ли делать МРТ?

 Отсутствие боли не значит, что у вас нет проблем со здоровьем позвоночника.  Вы можете просто о них не знать, так как многие заболевания протекают бессимптомно. Выявление их на ранней стадии — залог успешного и быстрого лечения.

Также я советую пройти МРТ позвоночника тем, кто начинает вести здоровый образ жизни, планирует увеличение физической нагрузки: записался в спортзал, занимается бегом, лыжами, собирается кататься на коньках — ведь впереди зимний сезон. Важно понимать, что любая нагрузка на позвоночник должна быть точно рассчитана, при этом необходимо учитывать особенности именно вашего организма. В противном случае результатом полезных спортивных занятий могут стать грыжи, проблемы с суставами и другие травмы. В «МЛЦ» этой весной можно пройти комплексное исследование «Твой позвоночник» в который входит МРТ трех отделов (шейного, грудного и пояснично-крестцового) со скидкой 20%. Эта программа поможет быстро и безболезненно узнать подробную информацию о здоровье позвоночника, скорректировать план занятий, выбрать те виды спорта, которые точно вам подходят и правильно рассчитать нагрузку.

 - Можно ли проходить МРТ – диагностику детям?

Это исследование мы проводим МРТ детям с 6 лет, главное требование – чтобы малыш не был гиперактивным. И его даже нужно делать перед тем, например, как отдать ребенка в какую-то спортивную секцию с серьезными нагрузками, чтобы выяснить, нет ли ограничений для занятий этим видом спорта. Это поможет избежать многих проблем уже во взрослом возрасте.

 В каких случаях при МРТ позвоночника применяется контрастирование? В чем разница между исследованием с контрастом или без него?

Необходимость проведения МРТ с контрастом определяет врач-рентгенолог.  Контраст вводят для того, чтобы улучшить визуализацию исследуемой области. Уже во время разговора с пациентом до обследования, мы понимаем, нужен ли контраст. И, конечно, спрашиваем у пациента, будем ли делать МРТ с контрастом при необходимости? Окончательное решение за вами, конечно. Контрастное вещество, которое используют в «МЛЦ» безопасное и не вызывает аллергию, поэтому противопоказаний обычно не бывает.

- Кому нельзя делать МРТ?

-У МРТ почти нет противопоказаний. Есть только несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Нельзя делать МРТ в том случае, если у вас есть пирсинг или при наличии любых металлических предметов на теле (осколки от боевых предметов), так как мы используем сильные магниты. Мы проводим исследование на оборудовании экспертного класса Philips Achieva 1,5Тл и 3Тл. Аппараты оснащены специальными зеркалами, которые позволяют пациенту видеть, что происходит вокруг. Это значительно упрощает процесс обследования для тех, кто боится закрытого пространства. Более того, мы подобрали аппараты с максимально коротким тоннелем, поэтому с вами рядом могут находиться родные и близкие и держать за руку.

Как долго проводится обследование и сложно ли к нему готовиться?

Обследование занимает от 15 минут, готовиться к нему особенным образом не нужно. В «МЛЦ» в день обращения вам выдадут результаты, если Вам удобно, то результаты высылают Вам на электронную почту, также все данные будут отображаться в вашем личном кабинете. В сложных случаях, если необходим консилиум или совещание с лечащим врачом, готовность результатов может занять чуть больше времени. В таком случае мы стараемся в течение 24 часов подготовить подробные результаты обследования, если удобно, отправляем их вам по электронной почте. Но я считаю, что важно самому обсудить результаты с пациентом, проговорить все и убедиться, что человек все понял сам.

Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»

г. Челябинск, ул.Чайковского, 181

Для записи звоните +7 (351) 210-09-11 

Сайт: www.ml-center.ru 

 

ЛО-74-01-005843 от 6.12.2021 

Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»
МЛЦ
Артем Обласов 
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В Челябинскую область прибыло 155 жителей из ДНР и ЛНР

15.03.2022 17:31

Новый детский сад на северо-западе Челябинска перейдёт на полный рабочий день

15.03.2022 17:29

Участников спецоперации на Украине могут приравнять к ветеранам боевых действий

15.03.2022 17:13

После визита силовиков в Златоуст возбуждено уголовное дело

15.03.2022 17:09

В среду в Челябинской области местами пройдет небольшой снег

15.03.2022 16:34

Прокуратура обязала мэрию Челябинска поставить на учёт городской лес

15.03.2022 16:08

В Магнитогорске жители выбирают красоту и функциональность

15.03.2022 15:49

Челябинская область усиливает защиту населенных пунктов от ландшафтных пожаров

15.03.2022 15:30

Евросоюз одобрил четвёртый пакет санкций: под запретом - стальная продукция, предметы роскоши и автомобили

15.03.2022 15:28

В 2022 году паводок в Челябинской области ожидается в пределах среднемноголетних значений

15.03.2022 15:02

На Таганае спасатели нашли тело пропавшего туриста из Перми

15.03.2022 14:54

В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске

15.03.2022 14:52

Военно-патриотическое воспитание – защита своего Отечества

15.03.2022 14:37

Сегодня в теплосети Челябинска добавят зеленый краситель

15.03.2022 14:35

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти 17 тысяч южноуральцев

15.03.2022 14:18

Остались без поддержки из-за бугра: прозападные пропагандисты и провокаторы массово бегут из России

15.03.2022 13:54

В Туркмении избрали нового президента

15.03.2022 13:42

У заместителя начальника управления ЖКХ Златоуста проходят обыски

15.03.2022 13:24

На ЮУЖД зафиксировано 29 нарушений водителями правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов

15.03.2022 13:16

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область

15.03.2022 13:07

Санкционное давление не остановит строительство метрополитена в Челябинске

15.03.2022 12:59

Индустриальный парк ММК произвел сильное впечатление на гостей из 50 регионов России

15.03.2022 12:31

Меньше свадеб, больше разводов: Челябинскстат огорчил брачной статистикой

15.03.2022 12:29

Сотрудники ФСБ по Челябинской области помогли отправить за решетку адвоката из Башкортостана

15.03.2022 12:14

В Челябинской области выросла рождаемость и снизилась смертность

15.03.2022 12:12

США ввели санкции в отношении руководителей российского оборонного сектора

15.03.2022 12:05

В Копейске мальчик госпитализирован с ожогами после игры с керосином и спичками

15.03.2022 11:50

Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах

15.03.2022 11:45

Магнитогорский металлургический комбинат приступил к замене агломашин

15.03.2022 11:43

Россия ограничила вывоз из страны сахара и зерна

15.03.2022 11:33

Челябинский Дом архитектора приглашает на фотовыставку, воспевающую Южный Урал

15.03.2022 11:25

В России могут ввести уголовную ответственность за фиктивные браки

15.03.2022 11:23

Правительство России призвало граждан не закупать товары впрок

15.03.2022 11:11

В Челябинске вырубят аварийные клены

15.03.2022 11:03

В полиции Еткульского района назначен новый руководитель

15.03.2022 10:33

Новая базовая станция «Ростелекома» в Челябинской области названа в честь Анатолия Уфимкина

15.03.2022 10:21

Водитель из Сатки, насмерть сбивший пешехода на зебре, осужден на пять с половиной лет

15.03.2022 00:44

ВТБ привлек на вклады и накопительные счета четыре триллиона рублей

14.03.2022 20:27

В челябинской больнице спасли грудничка, проглотившего батарейку

14.03.2022 20:13

Челябинск и Луганск могут стать городами-побратимами

14.03.2022 19:22

Челябинская область утвердила региональный пакет мер поддержки бизнеса