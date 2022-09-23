Что делать, если попадающий под отсрочку специалист уже получил повестку из военкомата

Минцифры объяснило, что делать, если сотрудник аккредитованной ИТ-компании или телеком-компании, который соответствует требованиям отсрочки от частичной мобилизации, уже получил повестку.

Ведомство рекомендует таким сотрудникам взять с собой в военкомат, помимо паспорта и военного билета, оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профильного высшего образования.

Сотрудникам IT-компании понадобится также выписка из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ. Сотруднику оператора связи - копия выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи. Эти документы должны быть заверены гендиректором компании или уполномоченным им лицом.

Кроме того, работнику аккредитованной IT-компании необходимо будет представить в военкомат справку с места работы о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Сотрудникам оператора связи нужно захватить с собой справку о том, что он задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных. Справки должны быть подписаны гендиректором или уполномоченным им лицом