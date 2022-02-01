Что делать: в Челябинской области растет число людей, погибших на пожарах

В Челябинской области за январь этого года в сравнении с январем прошлого года на пожарах погибло в два раза больше южноуральцев. В пресс-центре «АиФ-Челябинск» вчера, 31 января, специалисты рассказали, как не допустить пожар в квартире.

Если в январе 2021 года на пожарах погибли 17 человек, то в январе 2022 – уже 32 человека. Чаще всего трагедия случалась в выходные и праздники в жилых домах, а также с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения и во сне. Наибольший рост случаев пожаров и гибели на них людей зафиксирован в Каслинском, Южноуральском, Аргаяшском, Октябрьском и Еткульском районах.

Основная причина гибели людей – аварийный режим работы электрооборудования. Большинство домов построены раньше 30-ти лет назад, поэтому именно в них встречается ветхая электропроводка. Также специалисты отмечают, что замена электропроводки – дело далеко не дешевое. Не все могут это себе позволить. Второе место в списке причин пожаров занимает неосторожность при курении. Человек в алкогольном опьянении не всегда тушит сигарету до конца или не выбрасывает окурок. На третьем месте – неисправность электропечей.

«На 1 января прошлого года количество безработных в сельской местности увеличилось в полтора раза в сравнении с 2020 годом, а на 1 января 2022 года показатель увеличился в два с половиной раза. На селе образ жизни оставляет желать лучшего. Неработающие люди зачастую ведут асоциальный образ жизни, из дома в дом перемещаются, распивая алкоголь. Но в семьях групп риска с органами соцзащитами, инспекторами пожарной профилактики регулярно проводим беседы о правилах поведения в случае возникновения пожара», – рассказал замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Эдуард Дорожкин.

В многоквартирных жилых домах пожары чаще всего случаются на нижнем этаже, а, выбегая из квартиры, люди забывают захлопнуть за собой двери. В результате дым и копоть поднимаются наверх. Тем временем жители с верхних этажей берут детей и начинают эвакуироваться. По словам специалистов, делать это категорически нельзя! Нужно закрыть вплотную дверь, сделать по ее периметру уплотнение из мокрой ткани или одежды, уйти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, чтобы ограничить поступление дыма. А дальше дожидаться прибытия пожарных, которые ликвидируют очаг горения и эвакуируют граждан.

В частных домах пожары обычно начинаются с веранд или хозяйственных построек либо от электрики. И часто при пожаре человек идет туда, откуда обычно заходит в дом, то есть на веранду, получая ожоги и теряя сознание. Вместо этого нужно плотно закрыть дверь и постараться эвакуироваться в противоположную сторону дома, открыв окно.

У многих может возникнуть вопрос – как можно, закрыв плотно двери, сидеть в квартире, спокойно ждать пожарных и не эвакуироваться самостоятельно? А вдруг не приедут? Замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов объяснил журналистам, что на сегодняшний день регион перекрыт пожарными подразделениями на 95 процентов. Более того – до начала 2024 года подготовлена концепция развития пожарной охраны, в соответствии с которой область будет перекрыта на все 100 процентов. А на сегодняшний день в городах первое пожарное подразделение прибывает не позднее 10 минут после начала пожара, в селах – не позже 20-ти.

«Сейчас в области 60 пожарных частей, 67 частей областной противопожарной службы, есть также подразделения добровольных пожарных команд. Согласно поручению губернатора, мы создали и продолжаем создавать пожарные части в Аргаяшском районе, Златоусте, Чурилово, в поселке Западном города Челябинска. Кроме того, что очень важно, меняется и пожарная техника. В прошлом году было закуплено 17 единиц современной пожарной техники. От нее тоже зависит время прибытия. Технику, которая освобождается, отдаем в добровольные пожарные команды. Выделяются средства на пожарные извещатели, чтобы люди вовремя просыпались. Это спасает жизни», – отметил Валерий Устинов.

И последнее, о чем напомнили южноуральцам специалисты, – выходя из дома, необходимо выключать все электрические приборы, в том числе и вытаскивать зарядные устройства из розеток.