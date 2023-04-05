Чтобы не затапливало: впервые в истории Челябинска при ремонте трамвайных путей предусмотрят водоотведение

В Челябинске в этом году при капитальном ремонте трамвайных путей на Шоссе Металлургов - впервые в истории проведения таких работ в городе - обустроят водоотведение на одном из участков данной улице (подтапливаемом).

Проектное решение уже есть, проект – на выходе с экспертизы.

Как сообщил сегодня, пятого апреля, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, именно на Шоссе Металлургов в этом году будут ремонтировать самый протяженный участок трамвайных путей.

Также одним из наиболее протяженных участков, подлежащих капитальному ремонту в 2023 году, является Свердловский проспект.

Как напомнил Александр Егоров, в общей сложности в текущем году ремонт затронет 16 участков трамвайных путей в Челябинске. Замминистра пообещал, что будут приложены все усилия для минимизации неудобств жителей на период проведения работ. Все участки планируется отремонтировать до середины октября. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на одних участках ремонтные работы стартовали первого апреля, на других – отметил Александр Егоров – начнутся в середине второго месяца весны.

Замминистра также напомнил, что на Свердловском проспекте будут уложены длинные, 25-метровые рельсы, а не стандартные и привычные – длиной 12,5 метра. Благодаря этому будет меньше стыков, соответственно, трамваи при движении будут меньше стучать.

Еще одним новшеством текущего года будет ремонт крупных узлов. Третьим – мощение колеи полноразмерными плитами (на Свердловском проспекте и Труда).

В текущем сезоне предстоит отремонтировать, кроме прочего, въезды в трамвайные депо №1 и №2, привести в порядок самый проблемный узел – на пересечении проспекта Победы и Каслинской (контракт уже заключен, подрядчик закупает материалы).

Кроме того, на пресс-конференции, посвященной модернизации трамвайной инфраструктуры в Челябинске, отмечалось, что поступает много замечаний по узлу на Теплотехе – ремонт данного участка запланирован на 2024 год (несмотря на обилие жалоб, сходов вагонов там не так много).

Александр Егоров напомнил, что новшествами ремонта трамвайных путей прошлого года являлись массовое внедрение термитной сварки, мощение путей крупноформатной плиткой, термокомпенсаторы для рельсов.

По словам заместителя министра, в Челябинске – 148 километров одиночного пути. К началу 2021 года в неудовлетворительном состоянии находилось 70 процентов путей. Проблема копилась десятилетиями – неудивительно, что сходы вагонов на крайне изношенных путях были регулярными и весьма частыми.

«Мы проанализировали участки самых частых сходов трамваев по годам, выявили наиболее проблемные. Где было больше всего сходов за последние три года, те участки ремонтируем в первую очередь», - отметил Александр Егоров.

Он напомнил, что в 2021 году на ремонт нескольких участков трамвайных путей в столице Южного Урала из областного бюджета было выделено 250 миллионов рублей. В 2022 году – 650 миллионов. В 2023 году сумма будет рекордной для Челябинска и составит 1,3 миллиарда рублей. В 2024 году финансирование ремонта путей окажется скромнее.