28.03.2023
В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний
28.03.2023
В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств
28.03.2023
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
28.03.2023
В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
28.03.2023
В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых
28.03.2023
Неделя детской книги стартует … в Молодежном театре
В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний
20.03.2023
В Челябинске капремонт трамвайных путей начнется первого апреля
09.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска начнут ходить лишь в конце ноября
03.11.2022
В Металлургическом районе Челябинска трамваи временно изменят маршруты
18.10.2022
В Челябинске ремонтируют трамвайное кольцо на Чистопольской
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023