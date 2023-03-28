В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний

В Челябинске с первого апреля стартует капитальный ремонт трамвайных путей и будут доведены до ума участки, начатые в прошлом году.

Кроме того, в рамках исполнения обязательств по контрактам прошлого года параллельно будут проведены работы по послеосадочному подъему пути и его окончательная отделка на Дзержинского - от Гагарина до Многостаночников; Новороссийской - от Машиностроителей до разворотного кольца «Чистопольская»; на переезде Копейское шоссе – Гагарина; переезде проспект Победы - Косарева.

Кроме того, дефекты будут устранены на участке улицы Рождественского - от автодороги Меридиан до Копейского шоссе, на переезде Шоссе Металлургов – улицы Жукова и на переезде проспект Победы – улица Чайковского.

Ориентировочные сроки устранения выявленных дефектов - май-июнь текущего года, сообщает сегодня, 28 марта, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщал, что в 2023 году в столице Южного Урала активизируют ремонт трамвайных путей с применением современных технологий, воссоздадут службу эксплуатации. По обновленным путям поедет новая техника.

Модернизация трамвайных путей в Челябинске началась в 2021 году. За это время было отремонтировано около 12 километров (одиночного пути). Глава региона поставил задачу увеличить более чем в два раза объемы ремонтных работ на путях. В 2023 году планируется отремонтировать 16 километров путей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в этом году в Челябинске при капитальном ремонте трамвайных путей на Свердловском проспекте впервые будет произведена сборка рельсошпальной решетки из рельсов длиной 25 метров.

А в колею трамвайных путей на пересечении Труда и Свердловского проспекта планируется уложить крупноразмерные железобетонные плиты с резиновыми уплотнителями. Это позволит автомобилистам плавно переезжать через трамвайные пути.

Тем временем, жители Челябинска подвергают критике состояние трамвайных путей, отремонтированных в прошлом году.