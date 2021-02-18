Чтобы вода не по графику: в Еткульском районе взялись решать проблему водоснабжения

В этом году на решение проблемы водоснабжения из бюджета Челябинской области Еткульскому району выделено 7 млн. 400 тыс. рублей. Администрация Еткульского муниципального района в рамках софинансирования направила на эти нужды 2,5 млн. рублей.

Дело в том, что в последние несколько лет в летний период на территории Еткульского района наблюдается нехватка холодной воды, подаваемой через центральные системы водоснабжения. В районе идет активное строительство жилья, а вместе с этим и увеличивается нагрузка на имеющиеся водопроводы. В летний период это является главной проблемой для населения.

Так, в 2020 году в связи с засушливой погодой жители Еткуля, Печенкино и Журавлево ощутили острую нехватку воды. Население использовало воду не только для бытовых нужд, но и для полива огородов, в связи с этим были израсходованы все запасы в накопительных емкостях ресурсоснабжающей организации. Для восстановления объема воды в накопительных емкостях были приняты ограничительные меры - вода подавалась по графику.

Для решения данной проблемы администрация района направила обращение в адрес губернатора Челябинской области Алексея Текслера о выделении денежных средств на проектирование водозаборных и очистных сооружений в северной части села Еткуль. Просьба была услышана. Выделенные средства пойдут на разработку проектно-сметной документации на строительство нового водозабора и очистных сооружений.

В настоящее время, выполняются гидрогеологические изыскания с целью определения перспективных участков локализации подземных вод для бурения поисково-разведочных скважин, далее будет разработан проект межевания и планировки территории.

Планируется, что старый водозабор и очистные сооружения будут осуществлять подачу воды на южную и центральную части села Еткуль, а к построенному водозабору будут подключены потребители северной части Еткуля, а также Печенкино и Журавлево.

Данные меры позволят обеспечить бесперебойное водоснабжение населения в достаточном количестве.

Кроме того, ежегодно в районе осуществляется капитальный ремонт имеющихся водопроводных сетей. Так, в 2020 году в Еткуле завершен ремонт водопровода по улице Пионерской, в 2021 году в селе Коелга запланированы работы на водопроводе по улице Труда. В ближайшее время в селе Каратабан будут выполнены ремонтно-восстановительные работы на существующей скважине для увеличения дебета скважины и улучшения качества воды.